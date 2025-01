Netflix fecha acordo com Fifa e vai transmitir Copa do Mundo Feminina

Amistoso internacional entre Austrália x Brasil no Cbus Super Stadium - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Netflix está expandindo sua atuação no segmento de esportes ao vivo e anunciou uma grande aposta no futebol feminino. Nesta sexta-feira, 20, a gigante do streaming revelou que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina da FIFA para os torneios de 2027 e 2031, nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que a plataforma assegura os direitos de uma competição esportiva em sua totalidade, marcando um passo importante na diversificação de seu conteúdo.

Leia mais:

>> Tottenham frustra negociação com Fluminense

>> Isaac Edington fala sobre turismo esportivo: "Tendência mundial"

>> Palmeiras busca reforço meio-campista na Liga Inglesa



O Mundial de 2027, que será sediado no Brasil, está programado para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho. Essa edição será histórica, pois é a primeira vez que a América Latina sediará a competição feminina da FIFA. Já a Copa do Mundo Feminina de 2031 ainda não tem sede definida, mas a Netflix já garantiu os direitos de transmissão para o evento.

Além da exibição dos jogos, a Netflix também se comprometeu a produzir documentários exclusivos sobre o futebol feminino, os quais serão disponibilizados em seu catálogo. Essa iniciativa reflete o crescente interesse da plataforma por esportes e pelo futebol feminino, um setor que vem ganhando cada vez mais visibilidade e reconhecimento no cenário global.