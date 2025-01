Palmeiras busca reforço meio-campista na Liga Inglesa

Andreas é procurado pelo Palmeiras para integrar o time em 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Palmeiras busca um "pacotão" de reforços para 2025, já confirmando interesse em Paulinho, do Atlético Mineiro, e contratação já certa com Facundo Torres, ex-Orlando United. Agora o verdão mostra desejo em contratar Andreas Pereira, meio-campista de 28 anos do Fulham. Vale lembrar que ele já tem uma história com o Palmeiras, por ter protagonizado um lance que "deu" a Libertadores aos paulistas.

A negiciação está sendo alinhada entre os representantes de Andreas e o Palmeiras e as conversas já estã avançadas para ele se tornar jogador do clube, condições e valores ainda não foram confirmados, porém, segundo o site Transfermarket, 20 milhões de euros. Informações dadas pelo "Nosso Palestra" e confirmada pelo ge.

Andreas está sendo figurinha carimbada no meio campo da seleção brasileira, fazendo temporadas bem constantes no futebol inglês. A última vez que o meio-campista atuou no futebol brasileiro foi pelas cores do Flamengo, em 2021. Tendo um acontecimento ligado com o Verdão, quando falhou e deu o título da libertadores aos paulistas.

Na atual temporada, Andreas fez 15 jogos e dois gols pelo Fulham.

O Palmeiras vem sendo ativo e agressivo na janela de transferencia, visando reforçar o elenco para o Super Mundial de Clubes em 2025.

Após o aval positivo do atleta, o Palmeiras agora tem que passar pelas negociações diretas com o clube ingles.