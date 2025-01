Tottenham frustra negociação com Fluminense

Fluminense recebe não de time inglês - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Fluminense abriu essa janela de transferências com o desejo de repatriar Richarlison, porém, em reunião com representantes do Tottenham receberam um "não" do time inglês. O clube londrino se mostrou irredutíveis e ainda disseram que pretende continuar com o atleta até o final da temporada.

Porém, mesmo com a recusa momentânea, o Fluminense ouviu que conversas futuras podem acontecer.

Além do dinheiro oferecido, o Tricolor pensava em utilizar outros modelos de negociações, tendo preferência na compra de jogadores ou ceder jogadores da base.

O plano do Fluminense nessa janela era de repatriar o atleta, que aparece de forma recorrente na seleção brasileira, para a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025.