Isaac Edington fala sobre turismo esportivo: "Tendência mundial"

Entrevista com Isaac Edington, presidente da Saltur - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Salvador está se consolidando como um importante destino para o turismo esportivo, e para 2025, a capital baiana já tem duas grandes datas confirmadas para os corredores: a Meia-Maratona Internacional de Salvador e a Maratona Salvador.

No dia 27 de abril de 2025, Salvador sediará a Meia-Maratona 21k, que contará com três distâncias para os participantes: 21 km, 10 km e 5 km. A prova principal, com 21 km, promete atrair corredores de várias partes do Brasil e do mundo, consolidando a cidade como um polo de eventos esportivos de grande porte. Além disso, a Maratona Salvador foi confirmada para os dias 20 e 21 de setembro de 2025, com uma ampliação na capacidade de inscrições, que passa de 10.000 para 15.000 participantes.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Isaac Edington, presidente da Saltur, ressaltou a importância do turismo esportivo e a consolidação de Salvador como um centro de referência para maratonas e corridas de rua.

"Estamos investindo no turismo esportivo, que é uma tendência mundial. Cada vez mais pessoas se deslocam de suas cidades para participar de eventos esportivos, como corridas de rua, triatlos e maratonas. A Maratona Salvador, que já é um dos maiores eventos da cidade, tem atraído um público crescente, tanto local quanto de fora", afirmou Edington.

De acordo com o presidente da Saltur, a Maratona Salvador, com suas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, se consolidou como um dos maiores eventos de turismo esportivo da cidade. Em 2024, o evento contou com a participação de mais de 10.000 corredores, sendo que 50% dos inscritos vieram de fora de Salvador. Durante a semana da maratona, a cidade atingiu quase 90% de ocupação hoteleira, comprovando o impacto direto do evento na economia local.

"Com o crescimento da demanda por esportes de grande porte e o crescente interesse por maratonas e corridas de rua, estamos criando novos produtos esportivos. A Meia-Maratona Internacional de Salvador, que será realizada no primeiro semestre de 2025, é um desses produtos. Estamos criando um portfólio esportivo que não só fortalece a cidade como destino turístico, mas também atrai participantes de todos os cantos do mundo", completou Edington.