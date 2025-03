Neymar faz gol olímpico e Santos avança no Paulistão; assista

Neymar comemorando gol olímpico - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

De volta ao futebol brasileiro, Neymar fez a sua primeira grande noite desde o retorno ao Santos. Neste domingo, 23, o alvinegro entrou em campo contra o Inter de Limeira, pela última rodada do Paulistão, e venceu por 3x0, com um gol e duas assistências do camisa 10.

Com o resultado, o Peixe garantiu a liderança no grupo B, com 18 pontos somados. O Bragantino veio na segunda colocação, com 17 pontos. Assim, as duas equipes se enfrentarão nas quartas de final da competição, que ocorre no sábado, dia 1º de março.

Para a vitória, o Santos contou com uma grande atuação de Neymar Jr, que, através de um escanteio, deu assistência para Tiquinho Soares aos 9 minutos da primeira etapa. O segundo tento não demorou a vir, desta vez do próprio camisa 10, que fez um 'gol olímpico', aos 27´. Ao fim do primeiro tempo, o atacante voltou a servir Tiquinho, em uma nova jogada de escanteio.

Confira o gol: