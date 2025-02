Neymar se emociona em retorno ao Santos: "Dia muito especial"

Neymar não conteve a emoção no retorno ao Santos - Foto: Reprodução / Santos TV

Neymar voltou. Após 12 anos, o craque revelado na base do Peixe foi recebido com festa pelo torcedor na Vila Belmiro, na tarde desta sexta-feira, 31. O evento contou com a presença de jogadores históricos do Santos e de músicos torcedores do time que realizaram apresentações especiais.



Após pisar no gramado da Vila ao lado de ídolo históricos, Ney não segurou a emoção e foi as lágrimas. O astro só vai se apresentar somente na próxima segunda-feira, 3, quando dará início as atividades. Ele vai acompanhar o clássico contra o São Paulo como torcedor neste sábado, 1.

Antes de Neymar ser apresentado, o Santos exibiu um vídeo com depoimentos de amigos e ex-jogadores como Luis Suarez, Iniesta, Rodrygo, Vini Jr, Piqué, Buffon, Marta e Falcão homenagearam e desejaram sorte a Ney.

"É um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Falei ali dentro que quando era um menino pisei na Vila com essa faixa e não poderia deixar de voltar assim. Estou muito feliz, vivemos muitos momentos lindos aqui. Se depender de mim, do amor e carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia", disse inicialmente Neymar.

Neymar chegou de avião em São Paulo pela manhã. O Príncipe da Vila viajou para a Baixada Santista de helicóptero. No CT Rei Pelé, ele se encontrou com o presidente Marcelo Teixeira, conheceu os novos companheiros de equipe e realizou a assinatura de contrato. O jogador vestirá a camisa 10.

"Como falei é um dia muito especial para mim. Estão meus filhos, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa do mundo. Esse dia ficará guardado para toda minha vida. Obrigado a cada um que está fazendo parte deste momento, por quem está acompanhando mesmo de longe, que torcem pela minha felicidade e que a partir de agora vão torcer para o Santos também", concluiu.