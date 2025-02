Ba-Vi tem 46 mil ingressos garantidos para o clássico na Fonte Nova

Torcida do Bahia no último Ba-Vi de 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A torcida do Bahia já garantiu presença em peso para o Ba-Vi de número 500, que será disputado neste sábado, 1, na Arena Fonte Nova. A um dia do confronto, mais de 46 mil ingressos foram vendidos, restando poucas entradas disponíveis.

O clássico, válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano, será realizado com torcida única, seguindo o modelo adotado nos últimos anos. Com isso, apenas os tricolores estarão nas arquibancadas para apoiar o Esquadrão.

Restam bilhetes apenas para dois setores: Lounge Premium e Cadeira Especial (Oeste) Superior. Os valores variam entre R$ 75 (meia) e R$ 280 (inteira). No total, cerca de 49 mil ingressos foram disponibilizados para o jogo. As vendas ocorrem exclusivamente nos canais online da plataforma Ingresse e no site da Arena Fonte Nova.

Desde a implementação do check-in, os sócios do Bahia precisam garantir a entrada realizando o pagamento obrigatório (no caso do plano Esquadrão Tô na Fonte Nova) ou adquirindo os ingressos com desconto de associado. Além disso, a comercialização para o público geral foi aberta nesta quinta-feira, 30, aumentando ainda mais a procura.