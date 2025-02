Ação no Ba-Vi 500 busca combater violência contra a mulher; entenda

Ministério Público do Estado da Bahia promoveu ação semelhante em 2018 - Foto: Divulgação | MPBA

O clássico Ba-Vi de número 500 será marcado por uma mensagem contra a violência doméstica, que será levada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA). Neste sábado, 1º, Faixas do projeto "Luto por Elas – homens pelo fim da violência contra as mulheres" serão exibidas no gramado minutos antes do início do confronto entre Bahia e Vitória, às 16h, na Arena Fonte Nova.

A ação ocorre em um contexto que, de acordo com a ONU Mulheres, 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em 2023, com 60% desses crimes sendo cometidos por parceiros íntimos ou membros da família. Isso significa que, a cada 10 minutos, uma mulher é assassinada.

Dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) mostram um aumento de 27,33% nas denúncias de violência doméstica na Bahia entre janeiro e julho de 2024. No mesmo período, o MPBA registrou 18.689 investigações de violência contra mulheres e solicitou 825 medidas protetivas de urgência para vítimas ameaçadas em Salvador.

A campanha conta com o apoio da Federação Baiana de Futebol (FBF), dos clubes Bahia e Vitória, e outros times do interior, além do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). Durante o campeonato baiano, vídeos de jogadores e técnicos também serão exibidos em telões e nas redes sociais.