Neymar tem estreia discreta como titular no empate do Santos

Neymar e Rafael Donato no protocolo antes do jogo entre Novorizontino e Santos - Foto: Higor Basso/Novorizontino

Neymar fez sua primeira partida como titular desde o retorno ao Santos, mas teve uma atuação discreta no empate sem gols contra o Novorizontino, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10 atuou por 81 minutos, considerando os acréscimos, e sofreu forte marcação ao longo do confronto.

Após entrar no intervalo na partida contra o Botafogo-SP e jogar todo o segundo tempo, Neymar foi escalado entre os 11 iniciais e ainda recebeu a faixa de capitão da equipe. Sob forte calor de 31ºC em Novo Horizonte, o craque atuou como um verdadeiro camisa 10, distribuindo o jogo com Soteldo aberto na direita, Guilherme na esquerda e Tiquinho Soares como referência no ataque.

O início do jogo trouxe um susto para o torcedor santista. Aos nove minutos, Neymar sofreu um choque de cabeça, mas se recuperou rapidamente e seguiu em campo. Sua primeira oportunidade veio aos 22 minutos, quando, na entrada da área, optou pelo passe para Guilherme em vez de finalizar. O companheiro tentou devolver, mas a jogada não teve sucesso.

Ao longo da primeira etapa, Neymar apareceu em alguns lançamentos, sem grande perigo. Na última chance antes do intervalo, cobrou uma falta que parou na barreira adversária. Mesmo com duas mudanças promovidas pelo técnico Pedro Caixinha na volta do vestiário, o camisa 10 permaneceu em campo. Sem conseguir criar jogadas decisivas, acabou substituído aos 29 minutos do segundo tempo por Gabriel Bontempo.

Apesar da atuação discreta, Neymar terminou como o jogador mais caçado da partida, sofrendo cinco faltas. Seus números no jogo foram:

Passes certos: 23

Passes errados: 7

Finalizações: 1

Faltas sofridas: 5

Faltas cometidas: 1

Desarmes: 1

Dribles: 1