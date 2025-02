"Ninguém está feliz", aponta Ancelotti sobre arbitragem de La Liga

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid - Foto: JAVIER SORIANO AFP

Às vésperas do Derby de Madrid, que coloca Real e Atlético frente a frente, o treinador da equipe Merengue voltou a comentar sobre a arbitragem da La Liga. Nesta sexta-feira, Carlo Ancelotti rebateu as críticas do presidente da competição, Javier Tebas e afirmou que "ninguém está feliz".

No último fim de semana, o Real Madrid perdeu para o Espanyol pelo placar de 1x0. O resultado não agradou a equipe madrilenha, que criticou a arbitragem da partida e enviou uma queixa formal à Federação Espanhola. A atitude da equipe foi destacada como exagerada por Tebas.

"Não gostaria de tocar neste assunto antes de um jogo tão importante. Tebas pode ficar tranquilo, ninguém aqui perdeu a cabeça. Só foi pedida uma explicação. Mudar um sistema com o qual, pelo que vi, ninguém está feliz", declarou Ancelotti.

"Carlo, fique tranquilo... A competição espanhola não está adulterada, todos queremos melhorar a organização da arbitragem e já estamos exigindo isso há algum tempo", respondeu o dirigente na rede social X.

O Real Madrid reclama de um gol anulado de Vinícius Júnior e da não aplicação do cartão vermelho direto ao lateral Carlos Romero por uma entrada dura sobre o francês Kylian Mbappé, minutos antes de marcar o gol da vitória do Espanyol.

O Real Madrid recebe o Atlético de Madrid neste sábado, 8, pela 23ª rodada de La Liga. O duelo será no Santiago Bernabéu, às 17h.