Nordestão: Técnico do Barcelona prevê jogo equilibrado contra o CSA

Sérgio Araújo é o treinador do Barcelona de Ilhéus - Foto: Divulgação / Barcelona de Ilhéus

Fundado em 2019, o Barcelona de Ilhéus já começa a alçar voos e escrever a sua história. Após terminar em terceiro lugar no Baianão 2024, o time do sul do estado pela primeira disputará a Copa do Nordeste, maior competição regional do país e busca chegar a fase de grupos.

Leia mais:

>> Vitória anuncia a contratação do atacante Wellington Rato

>> Sem espaço? Bahia anuncia empréstimo de volante ao América-MG

>> Vini Jr é expulso por agressão e é chamado de macaco por torcedores

A Onça Pintada terá como primeira desafio o CSA, neste sábado, 4 , às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, válido pela primeira eliminatória da Pré-Copa do Nordeste. Vale salientar que o jogo é único e quem perder dá adeus a competição.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o técnico Sérgio Araújo trouxe as suas impressões deste importante compromisso. O comandante do Barça elogiou o adversário e reconheceu o momento de reformulação do Azulão do Mutange.

"Este é um jogo muito importante e histórico para o nosso clube. Sabemos que enfrentaremos um adversário tradicional do futebol brasileiro, uma equipe que está em um processo de reconstrução e busca retomar o protagonismo no cenário nacional. É um time que já teve grande destaque no futebol brasileiro e, mesmo em um momento de reestruturação, continua sendo uma equipe de respeito", disse inicialmente.

Sérgio Araújo ressalta a importância da partida em Alagoas. Confiante, ele espera que o Barcelona surpreenda garanta a vaga para a próxima fase eliminatória.

"Amanhã será um jogo crucial para nós. Iniciamos a temporada já em uma competição relevante, e nosso objetivo é claro: avançar de fase e garantir nossa vaga na fase de grupos. Para alcançar isso, precisamos superar cada etapa com foco e determinação", pontuou.

Araújo crê que o jogo será equilibrado e demonstra confiar tanto em sua equipe quanto no trabalho realizado. Caso garanta a classificação, o Barça encara o o vencedor do confronto entre Sergipe x ASA-AL.

"Acredito que será uma partida muito equilibrada. Nossa equipe tem mostrado evolução no processo de construção de um time competitivo para a temporada 2025. Confio plenamente no nosso elenco e na nossa capacidade de buscar um resultado positivo. Vamos a campo determinados e preparados para representar bem o clube", finalizou.