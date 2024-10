Paraguai sediará Congresso da Fifa em 2025

Congresso irá reunir representantes de seis confederações e 211 federações afiliadas à Fifa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O 75º Congresso da Fifa será realizado no Paraguai em 2025, anunciou nesta quinta-feira (3) o presidente da Conmebol, Alexandro Domínguez.

"Histórico! A América do Sul será sede do 75º Congresso ordinário da Fifa. Será realizado no Paraguai em 15 de maio de 2025 e é um marco para o futebol sul-americano", destacou Domínguez em sua conta na rede social X.

O Congresso será realizado na cidade de Luque, nos arredores de Assunção, onde fica a sede da Conmebol.

Leia também:

>> Argentina elimina França e faz final inédita contra o Brasil

>> FIFA inicia inspeção nas 12 cidades candidatas a sede da Copa de 2027

>> Copa do Mundo 2034: Neymar reforça Arábia Saudita como sede

"Será a quarta vez em nosso continente. Muito obrigado pela confiança, presidente Gianni Infantino e meus colegas do Conselho da Fifa", acrescentou Domínguez.

O evento principal está programado para o dia 15 de maio, enquanto as atividades paralelas começarão no dia 12 e terminarão no dia 16 na sede permanente da Conmebol.

O Congresso reunirá representantes de seis confederações e 211 federações afiliadas à Fifa. Serão cerca de 2.500 dirigentes além de convidados especiais, entre eles lendas do futebol internacional.