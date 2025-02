Penalty se pronuncia após críticas de Neymar à bola: "Adaptação"

Neymar em partida do Paulistão - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

De volta ao futebol brasileiro após 12 anos, Neymar já jogou o seu primeiro clássico estadual. Nesta quarta-feira, 12, o camisa 10 do Santos enfrentou o Corinthians e acabou derrotado pelo placar de 2x1, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista de futebol. Na ocasião, Yuri Alberto marcou os dois gols do Timão, enquanto Guilherme descontou.

Após o apito final, o craque deu entrevista e manifestou a sua insatisfação com a bola da competição, fornecida pela Penalty. Assim, a empresa emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 13, admitindo algumas mudanças, que podem impactar na adaptação dos jogadores.

"Com todo respeito à Penalty, que é a patrocinadora da bola, tem que melhorar a bola. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem que melhorar um pouco mais", disse Neymar.

Além do camisa 10, atletas do Corinthians também criticaram a 'pelota', como o zagueiro Zé Ramalho e o goleiro Hugo Souza, que definiu a bola como "horrível".

Confira trechos do comunicado da Penalty:

"A Penalty, em parceria com a Federação Paulista de Futebol, vem a público se manifestar diante das críticas emitidas em relação à bola oficial do Paulistão Sicredi 2025 nesta quarta-feira (12). Seguindo a orientação da FIFA, a bola para 2025 evoluiu e está mais rápida e dinâmica. Tanto é verdade que este ano as partidas apresentam uma média maior de gols, com um crescimento de 19% em 2025 (2,4 gols por partida) vs 2024 (2,02 gols por partida), resultando em uma competição ainda mais atraente para o público"

"A Penalty reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades."

"A Penalty informa que entrará em contato com todos os clubes envolvidos no Paulistão Sicredi para ouvir os protagonistas do futebol — atletas e treinadores — e entender todos os pontos de críticas e sugestões para uma evolução constante da tecnologia e, principalmente, do resultado em campo de suas bolas."