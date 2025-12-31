Pentacampeão com o Brasil sofre complicações em cirurgia no coração

Roberto Carlos, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid - Foto: Reprodução | Redes sociais

O ex-jogador de futebol Roberto Carlos foi hospitalizado nesta quarta-feira, 31, para realizar uma cirurgia no coração. No entanto, o procedimento que deveria ter durado cerca de 40 minutos teve complicações e a intervenção acabou durando três horas. A informação é do diário espanhol AS.

O ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira esteve em contato com a reportagem do jornal e confirmou que já está bem, apesar do susto. Roberto Carlos está de férias no Brasil e deve permanecer em observação pelas próximas 48 horas antes de receber alta.

O ex-lateral-esquerdo está com 52 anos e esteve no grupo campeão da Copa do Mundo de 2002. Com a camisa do Real Madrid, ele foi tricampeão da Champions League, além de tricampeão também de LaLiga.

Roberto Carlos também colecionou passagens pela Inter de Milão e em times do futebol turco, russo e indiano. No Brasil, ele vestiu a camisa de grandes equipes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians.