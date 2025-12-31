Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
SUSTO

Pentacampeão com o Brasil sofre complicações em cirurgia no coração

Procedimento que deveria ter durado cerca de 40 minutos teve complicações e acabou durando três horas

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 11:41 h
Roberto Carlos, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid
Roberto Carlos, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid -

O ex-jogador de futebol Roberto Carlos foi hospitalizado nesta quarta-feira, 31, para realizar uma cirurgia no coração. No entanto, o procedimento que deveria ter durado cerca de 40 minutos teve complicações e a intervenção acabou durando três horas. A informação é do diário espanhol AS.

O ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira esteve em contato com a reportagem do jornal e confirmou que já está bem, apesar do susto. Roberto Carlos está de férias no Brasil e deve permanecer em observação pelas próximas 48 horas antes de receber alta.

O ex-lateral-esquerdo está com 52 anos e esteve no grupo campeão da Copa do Mundo de 2002. Com a camisa do Real Madrid, ele foi tricampeão da Champions League, além de tricampeão também de LaLiga.

Roberto Carlos também colecionou passagens pela Inter de Milão e em times do futebol turco, russo e indiano. No Brasil, ele vestiu a camisa de grandes equipes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians.

cirurgia coração Copa do Mundo 2002 Futebol roberto carlos

