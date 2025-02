Porto vence a Juazeirense fora de casa e volta ao G-4 do Baianão

Porto surpreendeu a Juazeirense e venceu em pleno Adauto Moraes - Foto: Sant Fotografia / Ascom Juazeirense

Na noite desta quinta-feira, 30, Juazeirense e Porto se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O jogo marcou a reestreia do técnico Carlos Rabello no Cancão de Fogo.

A equipe da Costa do Descobrimento venceu por 2 a 0 e voltou para o G-4 do estadual. A partida foi disputada no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.







Os gols do Porto foram marcados por Vinicius, sendo um em cada tempo. O primeiro, contou com a falha do goleiro Igor Leonardo, que aceitou um chute fraco. O gol da vitória saiu na etapa final, em belo chute de fora da área, que chegou a tocar na trave antes de ir às redes.

Primeiro time fora do Z-2, o Cancão de Fogo chegou a segunda derrota consecutiva e ao quarto jogo sem vencer, com quatro pontos ganhos. Já o Porto se recuperou e fecha o G-4, com oito pontos somados.

O próximo compromisso da Juazeirense, do técnico Carlos Rabello, será contra o lanterna Jacobina, às 16h, no José Rocha.

No mesmo dia, às 18h30, o Porto, do técnico Sandro Duarte, recebe a visita do Jequié, no Agnaldo Bento, em Porto Seguro. As partidas são válidas pela 6ª rodada do Baianão.