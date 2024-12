Presidente da FPF-PE critica presença do Mirassol na Série A de 2025

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol - Foto: Divulgação / Assessoria FPF

O acesso do Mirassol à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 gerou críticas nesta semana por parte de Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE). Durante participação no canal De Primeira, do jornalista Beto Lago, o dirigente questionou a presença do clube paulista na elite do futebol nacional, classificando-o como um "clube de empresários".

"Veja aí, o Mirassol, Série A... Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade, mas o que é que danado o Mirassol vai fazer na Série A do Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é um clube de Série A", afirmou Evandro Carvalho.

O dirigente defendeu que a Série A deveria ser composta por equipes de maior tradição e citou alguns exemplos que, em sua visão, representam melhor o escalão superior do futebol brasileiro.

"Clube de Série A é Flamengo, Corinthians, não sei o quê, não sei o quê, e no segundo escalão, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport... Eu não tenho nada contra clube de empresário, não, mas deveria ter regra (a favor de clubes com tradição), como tivemos outrora, na época de Ricardo Teixeira", completou.

Além do Mirassol, Carvalho também criticou outros clubes do interior que têm se destacado no cenário nacional, como o Novorizontino, também de São Paulo, e o Athletic, de Minas Gerais, que recentemente conquistou o acesso à Série B.