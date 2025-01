DECISÃO! Real Madrid vence Mallorca e vai à final da Supercopa da Espanha O brasileiro Rodrygo marcou o gol da vitória merengue na Arábia Saudita Por AFP 09/01/2025 - 21:19 h | Atualizada em 09/01/2025 - 21:35

Real Madrid's Brazilian forward #11 Rodrygo celebrates scoring his team's third goal during the Spanish Super Cup semi-final football match between Real Madrid and Mallorca at the King Abdullah Sport City in Jeddah on January 9, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP) - Foto: FADEL SENNA / AFP

O Real Madrid venceu o Mallorca por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), em Jidá, na Arábia Saudita, e se classificou para enfrentar o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. O meia inglês Jude Bellingham abriu o placar no segundo tempo (63'), no momento de maior dificuldade do time merengue na partida. Nos acréscimos, um gol contra do eslovaco Martin Valjent (90'+3) e o brasileiro Rodrygo (90'+5) liquidaram a fatura. Leia mais: >> Sem Thaciano e Ratão, Bahia divulga lista de relacionados para Girona >> Vitória rechaça busca do Bahia por Wagner Leonardo e só negocia por multa >> Com ex-atletas da dupla BaVi, Verão Costa a Costa inicia nesta quinta Na final da Supercopa, no próximo domingo, o Real Madrid vai enfrentar o Barcelona, que poderá contar com Dani Olmo e Pau Víctor, depois que o Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) da Espanha concedeu uma medida cautelar ao clube catalão para regularizar os dois jogadores. "Começamos bem e, quando tínhamos que marcar, conseguimos. Só resolvemos depois dos 90 minutos, esse é o resumo de um jogo que foi exigente, porque tentamos de todas as maneiras", declarou em entrevista coletiva o técnico Carlo Ancelotti. No jogo desta quinta-feira, o Real começou pressionando, mas esbarrou na atuação inspirada do goleiro Dominik Greif, que fechou o gol do Mallorca. Lucas Vázquez teve a primeira chance logo aos três minutos, na entrada da área, após grande jogada de Kylian Mbappé, mas Greif defendeu. Pouco depois, Rodrygo bateu de esquerda quase sem ângulo e obrigou o goleiro eslovaco a fazer outra boa defesa. Bellingham também teve uma oportunidade em um chute de fora da área que Greif salvou quase em cima da linha. O Mallorca também assustou. Cyle Larin teve duas chances claras, mas pecou na hora de finalizar (18' e 30'). Assim que começou o segundo tempo, o Mallorca continuou em busca do gol e Dani Rodríguez experimentou de esquerda, mas o chute saiu por cima. O Real Madrid demorou a marcar, mas conseguiu abrir o placar com um gol chorado. Vinícius Júnior foi à linha de fundo e Rodrygo cabeceou na trave. Mbappé tentou no rebote e Greif espalmou, até que a bola sobrou para Bellingham mandar para as redes. Nos acréscimos, Brahim Díaz tentou um passe para Mbappé e Valjent desviou a bola para o próprio gol. Com a partida já decidida, Rodrygo, que nesta quinta-feira completou 24 anos, recebeu belo passe de Lucas Vázquez e fez o terceiro. O brasileiro ressaltou que enfrentar o Barça é uma motivação a mais. "Jogar uma final com esta camisa sempre faz isso, mas jogar contra o Barcelona, mais ainda. Agora é descansar e esperar que tudo corra bem no domingo", disse Rodrygo ao canal Movistar+.

