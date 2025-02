Ryan Francisco x Denner: quem será o Craque da Copinha 2025?

Taça da Copinha 2024 - Foto: Divulgação/FPF

Com a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior definida, a disputa pelo título de "Craque da Copinha" deve ficar entre jogadores de São Paulo e Corinthians. O Tricolor Paulista aposta no talento ofensivo de Ryan Francisco, artilheiro da competição, enquanto o Timão tem em Denner, jovem lateral-esquerdo, uma grande promessa.

Ryan Francisco: artilharia e decisão em pênalti cavadinha

Destaque absoluto do São Paulo, Ryan Francisco chega à final da Copinha com uma marca impressionante de 10 gols. O atacante de 18 anos vem balançando as redes desde a estreia e tem sido fundamental na campanha da equipe. Ryan já havia mostrado seu potencial em 2024, quando brilhou na final da Copa do Brasil Sub-20, marcando dois gols sobre o Palmeiras. A comparação com Endrick, promessa do rival alviverde, tem ganhado força entre torcedores e analistas.

| Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net

Um dos momentos mais marcantes de Ryan na Copinha foi na semifinal contra o Criciúma, quando converteu dois pênalis de cavadinha, consolidando sua personalidade e confiança nas cobranças.

Denner e outros destaques do Corinthians

No lado corintiano, Denner desponta como uma das principais revelações. O lateral-esquerdo de apenas 16 anos tem chamado a atenção não só pela segurança defensiva — com média de 9,6 bolas recuperadas por jogo —, mas também por sua presença ofensiva, já tendo marcado dois gols na competição.

| Foto: Marco Miatelo/AGIF

Outros nomes que se destacam no Corinthians são o atacante Gui Negão, de 17 anos, autor do gol decisivo contra o Vasco nas quartas de final, e o volante Luiz Gustavo, conhecido como Bahia, que já balançou as redes quatro vezes. Luiz Gustavo, inclusive, está sob observação da comissão técnica do treinador do time profissional, Ramón Díaz.

Artilharia da Copinha até a semifinal

A competição tem Ryan Francisco como líder isolado na artilharia. Confira a lista completa dos principais goleadores:

Ryan Francisco (São Paulo) – 10 gols

Riquelme (Palmeiras) – 7 gols

Filipe (Red Bull Bragantino) – 6 gols

Lira (Criciúma) – 5 gols

João Marcelo (Guarani) – 5 gols

Matheus Galdino (Operário-PR) – 5 gols

Erick Belé (Palmeiras) – 5 gols