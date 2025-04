Saiba onde assistir os jogos da Champions League desta quarta-feira

Raphinha, atacante do Barcelona - Foto: (Foto: Josep Lago/AFP)

Essa quarta-feira, 9, o segundo dia consecutivo de jogos válidos pela UEFA Champions League, contará com grandes confrontos das quartas de final da competição continental.

O Barcelona recebe o Borussia Dortmund, às 16h, no Estádio Olímpico Lluís Companys para o primeiro duelo das quartas de final da Champions League, enquanto, no mesmo horário, o PSG recebe o Aston Villa, no Parc des Princes.

A equipe comandada pelo alemão Hansi Flick chega com moral após uma campanha tranquila nas oitavas, quando passou pelo Benfica com duas vitórias, uma por 1 a 0 fora de casa e outra por 3 a 1 no Camp Nou.

No entanto, o clube vive momentos complicados com alguns de seus principais jogadores, o atacante Raphinha. Desde que retornou da data Fifa com a Seleção Brasileira, o jogador não tem se destacado, sem gols ou assistências nos últimos jogos. Do outro lado, o Borussia chega às quartas de final com uma classificação mais apertada, depois de vencer o Lille no confronto de volta, após empate em casa.

Onde assistir: SBT, TNT, MAX (streaming)

Prováveis escalações:

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Anton, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

O Paris Saint-Germain vem de uma classificação suada contra o Liverpool nas oitavas de final, com uma derrota no jogo de ida e uma virada nos pênaltis no jogo de volta. Já o Aston Villa, que terminou a fase de grupos entre os oito primeiros, teve uma campanha impressionante nas oitavas, atropelando o Club Brugge por 6 a 1 no placar agregado.

Onde assistir: TNT, MAX (streaming)

Prováveis escalaçoes:

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Aston Villa: Martinez; Dinheiro, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford. Técnico: Unai Emery