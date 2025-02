Saiba quanto o Colo-Colo recebeu no jogo contra o Vitória

Joilson, do Colo-Colo, disputa bola com Bruno Xavier, do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar da derrota por 4 a 1 para o Vitória, no último sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano 2025, o Colo-Colo teve motivos para celebrar fora de campo. A partida, realizada na Arena Fonte Nova, registrou uma renda líquida de R$ 360.105,39 para o clube, conforme divulgado no boletim financeiro da Federação Bahiana de Futebol (FBF). O Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, não está apto para receber partidas do Baianão.

O público presente na Arena foi de 26.512 pagantes, gerando uma arrecadação bruta de R$ 942.420,00. Desse montante, foram descontados valores referentes a alugueis e seguros, taxas e impostos, despesas operacionais (R$ 531.144,01), encargos trabalhistas (R$ 41.127,60) e despesas do quadro de arbitragem (R$ 9.043,00). Após os descontos, o Colo-Colo recebeu 100% da renda líquida.

Dentro de campo, o Colo-Colo foi superado pelo Vitória por 4 a 1, em duelo que reeditou a final do Baianão de 2006, quando o Tigre sagrou-se campeão no Barradão. Atualmente, o clube de Ilhéus é o lanterna do Baianão, enquanto o Rubro-Negro lidera a competição.

O valor arrecadado, entretanto, representa um alívio financeiro para o Colo-Colo, que enfrenta desafios econômicos na tentativa de se reestruturar e se manter competitivo no cenário estadual. Na próxima rodada, o Tigre visita o Jacuipense no Carneirão, em Alagoinhas, enquanto o Vitória recebe o Jacobina, no Barradão. Ambos os jogos são válidos pela 5ª rodada do Baianão.