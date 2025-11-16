Sem CR7, Portugal humilha e garante Copa: dependência acabou?

Portugal atropelou a Armênia, sem CR7, e garantiu vaga para a Copa do Mundo - Foto: Divulgação/FPF Portugal

Sem sustos, a seleção de Portugal conseguiu a classificação para a sua sétima Copa do Mundo consecutiva. Neste domingo, 16, mesmo com a ausência do astro Cristiano Ronaldo, o CR7, a equipe comandada pelo espanhol Roberto Martinez humilhou a Armênia e venceu por 9x1. A partida aconteceu no estádio do Dragão, na cidade do Porto.

O resultado deixou a equipe com 13 pontos na liderança do grupo F das Eliminatórias Europeias para o Mundial do próximo ano que vem e acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. Em seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Ao todo, foram 20 gols marcados e sete sofridos.

Sustinho — de leve

A festa começou cedo, logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Renato Veiga. Os visitantes ainda tentaram dar um susto, após empatarem aos 18, com Eduard Spertsyan.

No entanto, ainda na primeira parte do jogo, os portugueses ampliaram com Gonçalo Ramos (aos 28 minutos), João Neves, duas vezes (aos 30 e aos 41), e com Bruno Fernandes, de pênalti (aos 48), fechando em 5x1.

Lá vem eles de novo!!

No segundo tempo, a alegria continuou sorrindo para os donos da casa, com dois hat-tricks. Aos 6 e aos 27, Bruno Fernandes deixou a sua marca na partida. Aos 36, foi a vez de João Neves se igualar ao companheiro de seleção nacional, fazendo o terceiro gol dele na partida. Nos acréscimos, Francisco Conceição encerrou o baile.

Sexta copa de CR7?

Portugal agora aguarda o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, que acontece no próximo dia 5 de dezembro. A expectativa, além de saber quem serão os adversários no torneio, é se Cristiano Ronaldo irá disputar mais um torneio organizado pela FIFA.

Caso isso aconteça, seria a sexta participação dele em mundiais (2006, 10, 14, 18 e 22), se colocando de forma isolada entre os jogadores que mais disputaram Copas do Mundo na história. Quem também pode atingir essa marca, mas pela seleção argentina, é Lionei Messi.

Correndo por fora, há dois mexicanos: Andrés Guardado e Guillermo Ochoa, que também jogaram cinco mundiais pelo seu país.