Semob prepara esquema especial de transporte para o clássico Ba-Vi

Arena Fonte Nova terá esquema especial de transporte para final do Baiano - Foto: San Junior

Neste domingo, 16, a Arena Fonte Nova será palco de mais uma edição do clássico Ba-Vi, válido pelo Campeonato Baiano, com o jogo marcado para às 18h. Para garantir o acesso seguro e eficiente ao público, a Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou um esquema especial de transporte.

A operação contará com uma frota reguladora composta por 13 veículos, que serão disponibilizados para a equipe de fiscalização nas estações de Lapa, Águas Claras, Pirajá e Acesso Norte. Esses ônibus ficarão à disposição a partir das 16h, podendo ser acionados conforme a demanda, para atender aos torcedores e melhorar a fluidez no transporte público.

Além disso, haverá a organização de pontos estratégicos para o serviço de táxis e mototáxis, facilitando o deslocamento dos espectadores até o estádio. A Semob visa otimizar o transporte de quem irá ao jogo, considerando o grande público esperado para o evento.

Em relação à linha de ônibus 0503 - Brotas x Lapa, a Semob informou que o itinerário será temporariamente alterado no sentido Bairro – Centro. Os ônibus farão o retorno no Largo das Pitangueiras, seguindo pelas ruas Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá e a Via Exclusiva, antes de retornar ao seu trajeto habitual.