Torcedores criticam retorno de Cuca ao Galo: "Mancha na história"

Grande parte da torcida do Atlético-MG não aprovou a contratação do técnico Cuca, anunciada na tarde deste domingo, 29. O treinador iniciará sua quarta passagem pelo Galo, mas o retorno foi recebido com muitas criticas nas redes sociais.

Mesmo sendo recebido como "o técnico mais vitorioso da história do clube", segundo o próprio Atlético-MG, Cuca tem enfrentado uma grande rejeição desde sua condenação por estupro em 1987.

O comandante, que conquistou uma Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil pela equipe mineira, recebeu mensagens como “Vergonha” e “mancha na história do Galo” na publicação realizada pelo perfil oficial da equipe.

Na época, enquanto atuava como jogador do Grêmio, o treinador foi condenado por manter relações sexuais sem consentimento com uma menina de 13 anos durante uma excursão do time à Suíça.

Em 2023, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland anulou a sentença, mas o veredito não foi revertido, já que o caso foi encerrado após o pedido de reabertura feito pela defesa.

Desde então, as passagens de Cuca por clubes brasileiros têm sido marcadas por protestos. No Athletico-PR, em 2023, a contratação também gerou rejeição. Já no Corinthians, em 2024, o treinador deixou o clube após apenas dois jogos no comando do Timão.

Vocês transformaram o orgulho que sentia em torcer por esse time em vergonha. O Galo se diz um time do povo, mas pelo jeito as mulheres não estão inclusas, isso é um tapa na cara de todas as torcedoras. — livia (@livsonza_) December 29, 2024

Fora Cuca, essa dgç de time só me deu desgosto esse ano — Rafael Maciel (@rafaa_cam13) December 29, 2024