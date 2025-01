Procurado pelo Vitória, meio-campista encaminha acerto com o Ceará

Fernando Sobral, volante do Cuiabá - Foto: AssCom Dourado

O volante Fernando Sobral, um dos alvos do Vitória nesta janela de transferências, está perto de acertar seu retorno ao Ceará. O clube cearense encaminhou a contratação do meio-campista por empréstimo até o fim de 2025 com opção de compra. As informações foram divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.

Leia mais:

>> Vitória demonstra interesse em Fernando Sobral, do Cuiabá

>> Oficial! Atlético-MG anuncia o retorno do técnico Cuca

>> Vai ficar! Vitória anuncia renovação com Ricardo Ryller

O jogador de 30 anos, que jogou pelo Cuiabá nas últimas duas temporadas, se destacou no Vozão antes de ser vendido à equipe mato-grossense em 2023. Com a camisa alvinegra, Fernando Sobral se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 2020.

Em 2024, o meio-campista atuou em 61 partidas pelo Dourado, marcou sete gols e distribuiu sete assistências.



O Ceará segue ativo no mercado de transferências e, além do volante, o clube cearense fechou as contratações dos zagueiros Willian Machado e Marllon, os laterais Nicolas e Dieguinho, o meia Matheus Araújo, além dos atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho.