Veteranos em alta: Cristiano Ronaldo e Modric brilham aos 39 anos

Cristiano Ronaldo e Luka Modric quando atuavam juntos no Real Madrid - Foto: Reprodução | Redes Sociais

No auge de suas carreiras aos 39 anos, Cristiano Ronaldo e Luka Modric continuam a mostrar que são peças fundamentais para suas seleções. Durante a última data FIFA, os dois veteranos, que já dividiram o vestiário do Real Madrid, provaram que ainda estão em alto nível, desafiando as expectativas que a idade poderia impor.

Luka Modric, que completou 39 anos nesta segunda-feira, 9, foi mais uma vez decisivo para a Croácia. No domingo, 8, marcou o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Polônia, mantendo vivas as esperanças de classificação de sua seleção na Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, caminha para alcançar uma marca impressionante: aos 40 anos, que completará em breve, tem como objetivo chegar aos 1000 gols na carreira. Na última jornada dupla da Liga das Nações, Cristiano balançou as redes duas vezes, atingindo os impressionantes números de 900 e 901 gols. Ele marcou o 900º na vitória por 2 a 1 contra a Croácia no dia 5 e o 901º no domingo, quando saiu do banco para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Escócia.

Leia mais:

>> Irmão de Pogba e outras cinco pessoas serão julgadas por sequestro

>> Após Depay, Corinthians contrata novo meio-campista de seleção

>> "Estaremos na decisão da Copa do Mundo", garante Dorival Júnior

"Fez 17 sprints contra a Croácia", comentou Roberto Martínez, técnico de Portugal, ao justificar a decisão de iniciar o duelo contra a Escócia com Cristiano no banco. Mesmo assim, o craque português entrou em campo e marcou o gol decisivo, mostrando que, mesmo aos 39 anos, ainda pode fazer a diferença quando mais importa.

No cenário europeu, Modric também alcançou um marco importante: ao completar 180 partidas pela seleção croata, igualou a marca de Sergio Ramos, que já pendurou as chuteiras na seleção espanhola. Agora, entre os jogadores europeus, apenas Cristiano Ronaldo, com 214 jogos por Portugal, está à frente do meio-campista croata.

Durante os seis anos em que jogaram juntos pelo Real Madrid, entre 2012 e 2018, a dupla conquistou 13 títulos, incluindo quatro Champions League e três Mundiais de Clubes, consolidando suas carreiras entre os maiores da história do futebol. Agora, mesmo em seleções diferentes, continuam a escrever seus nomes no futebol mundial, desafiando o tempo e as expectativas.