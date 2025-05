Vini Jr está perto de renovar com o Real Madrid

Alvo da Arábia Saudita, camisa 7 deve ficar na Espanha - Foto: Oscar Del Pozo/AFP

O atacante Vinícius Júnior está próximo de prolongar sua permanência no Real Madrid. De acordo com o jornalista Manu Carreño, da rádio espanhola Cadena SER, o camisa 7 deve estender seu contrato com o clube merengue por mais dois ou três anos. Atualmente, o vínculo do brasileiro vai até 30 de junho de 2027.

O novo acordo ainda não tem data oficial para assinatura, mas pode ser concluído antes do fim da temporada 2024/25. Segundo o jornal espanhol "Marca", apesar da eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Champions League para o Arsenal e da atual liderança do Barcelona na La Liga, o prestígio de Vinícius dentro do clube segue intacto.

O desejo de permanecer em Madri foi reafirmado pelo próprio jogador em entrevista divulgada pelo Real Madrid, na qual declarou que quer continuar “por muito tempo”.

As negociações caminham para uma renovação até 2029, com a possibilidade de extensão até 2030. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, que também revelou a existência de um acordo verbal entre o clube e o jogador.

No último domingo, 20, Vinícius alcançou a marca de 200 vitórias pelo Real Madrid, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao. Para celebrar o feito, o presidente Florentino Pérez presenteou o atacante com uma camisa comemorativa.