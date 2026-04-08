Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO

Zagueiro posta mensagem enigmática nas redes sociais durante sumiço

Robert Arboleda, do São Paulo, não dava notícias desde o último sábado, 4

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

08/04/2026 - 21:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo
Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo -

O zagueiro equatoriano Robert Arboleda, do São Paulo, postou mensagens enigmáticas em suas redes sociais nesta quarta-feira, 8, após cinco dias sem fazer contato com o clube. O defensor não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro, no último sábado, 4, e não dava notícias desde então.

A primeira publicação é de um trecho bíblico do livro de Isaías 54:15: “Quem contra ti conspirar, a frente de ti cairá”.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, ele publicou uma frase motivacional com uma imagem de um carro luxuoso e sujo aos fundos: “Não importa o quão bom você é, se está no lugar equivocado, não vale nada”. Ele complementou a mensagem com a frase “volto e repito” e um emoji de cérebro.

  • Zagueiro posta mensagem enigmática nas redes sociais durante sumiço
    |
  • Zagueiro posta mensagem enigmática nas redes sociais durante sumiço
    |
Zagueiro posta mensagem enigmática nas redes sociais durante sumiço Zagueiro posta mensagem enigmática nas redes sociais durante sumiço

O clube emitiu um comunicado na última segunda-feira, 8, com prazo de 24 horas para o jogador se pronunciar, o que ainda não aconteceu. Durante o período de sumiço, Arboleda apareceu em um vídeo onde aparecia festejando com amigos no Equador.

Motivo do sumiço

Uma das hipóteses para justificar o sumiço é o fato dele ter virado reserva da equipe tricolor após a chegada do treinador Roger Machado, o que teria gerado insatisfação no atleta a ponto de ele optar por forçar uma saída imediata do clube. No entanto, a motivação para a ida repentina ao Equador pode estar relacionada ao acúmulo de dívidas.

Ao todo, Arboleda já acumulou bloqueios de bens e penhoras em processos que ultrapassam o montante de R$ 6,5 milhões. Em alguns casos, o clube assumiu as dívidas do atleta e se comprometeu a quitar os débitos com a Justiça.

Leia Também:

Vitória goleia a Juazeirense e vira líder do seu grupo no Nordestão
Arena Fonte Nova terá arquibancada móvel na Copa do Mundo Feminina
Santos celebra 69 anos do primeiro contrato de Pelé; confira o salário

Em um dos processos, aberto no primeiro semestre de 2025 por uma ex-advogada, a Justiça chegou a bloquear aproximadamente R$ 12,5 mil da conta de Arboleda, além de um automóvel Porsche 911 Carrera, avaliado em R$ 800 mil.

O equatoriano também se envolveu em uma disputa com a empresa Euro Futs Marketing Esportivo, que agenciava sua carreira. Nesse processo, a Justiça chegou a determinar bloqueio de R$ 4,9 milhões de Arboleda, mas não encontrou nenhum valor nas contas do atleta.

Arboleda ainda foi alvo de processos que cobraram cerca de R$ 680 mil em dívidas por empréstimos, R$ 800 mil por uma suposta quebra contratual e a execução de um cheque no valor de R$ 228 mil. O atleta argumentou que os empréstimos foram ilegais e que o cheque foi falsificado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol Robert Arboleda São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo
Play

Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira

x