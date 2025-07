Futuro do esporte: da Bahia ao pódio olímpico sem deixar o lar

O Programa Revelar Talentos busca dar um futuro no esporte aos baianos sem necessidade de sair da Bahia - Foto: João Ubaldo/Ascom Sudesb

Na Bahia, não faltam talentos - e a tendência é que cada vez mais os baianos entrem no panorama do esporte mundial. Muito além do clássico futebol, promessas de todas as modalidades surgem a cada dia, indo de lutas a esportes que são praticáveis pela imensa costa baiana.

Um desses talentos é Lorrane Santos de Souza, uma menina de 14 anos que já é uma gigante do esporte. Na canoagem, já é bicampeã brasileira, campeã sul-americana e vencedora do mundial de base da modalidade, o Olympic Hopes. Nascida em Ubatã, Lorrane já é da seleção brasileira de base, e promete um futuro ainda mais próspero.

Em um esporte completamente diferente, mas com origens parecidas, está Keno Marley, boxeador de 25 anos que saiu da Bahia para chegar nas Olimpíadas - e conseguiu. Campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, medalhista de ouro no Continental de Boxe e vice-campeão nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Santiago e no Campeonato Mundial de Belgrado, o currículo do integrante da seleção brasileira olímpica de boxe é imenso, e sua trajetória, maior ainda.

Vindo de Salvador, Keno precisou deixar o lugar onde nasceu para buscar as Olimpíadas, assim como Lorrane. No entanto, essa realidade vem mudando na Bahia, com o surgimento de novas iniciativas de apoio a atletas baianos, a exemplo do Programa Revelar Talentos, política pública do Governo Federal lançada no ano passado.

Para investir na carreira de jovens promessas do esporte brasileiro, são investidos de 200 mil a 5 milhões de reais em diferentes projetos, criando núcleos de treinamento, realizando competições, capacitando profissionais e apoiando a pesquisa e inovação na ciência esportiva.

Os planos são de ampliar ainda mais a iniciativa, com a entrada prevista do Governo da Bahia no Revelar Talentos com a implementação de núcleos de treinamento dos esportes de Lorrane e Keno, a canoagem e o Boxe.

“A escolha por essas duas modalidades tem uma razão simples e que nos enche de orgulho: as seleções brasileiras de base da canoagem e do boxe são formadas 100% por jovens baianos", explica Vicente Neto, diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

"O Ministério do Esporte está trazendo uma política pública que assegura a estrutura necessária para que talentos como Lorrane, Keno e tantos outros, revelados em projetos sociais, não precisem mais sair da Bahia para realizar seus sonhos”, completa.

Esporte em Salvador

Em Salvador, a autarquia organizou uma visita da secretária nacional de excelência esportiva, Iziane Castro, que incluiu uma visita ao Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma. Lá, acontecerão os encontros do Revelar Talentos, junto a outras iniciativas do governo.

De lá, a secretária foi à piscina olímpica da Bahia, localizada na Av. Bonocô, para conhecer o Projeto Natação em Rede, que oferece aulas de natação, polo aquático e nado artístico para crianças iniciantes no esporte.

"É em estruturas próprias do Estado, como o Centro de Boxe e os núcleos de canoagem mantidos pela Sudesb em Itacaré, Ubatã, Ubaitaba, Camamu, Itajuípe e, em breve, Ibotirama e Maraú, que iremos implementar o Revelar Talentos. A ideia é, futuramente, ampliar o programa para outras modalidades”, completa Vicente.

Investimentos na Bahia

Prova dessa intenção é o fato de que a Bahia se tornou o estado que mais investe em esporte no país, se mantendo nessa posição já há oito anos, de acordo com o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná.

Em termos de infraestrutura, foram quase 500 milhões de reais investidos apenas nos últimos dois anos, construindo e revitalizando áreas que receberam 192 novos equipamentos desde 2023.

“Fiquei muito feliz com a possibilidade de conhecer de perto as infraestruturas esportivas já existentes aqui na Bahia, sob a coordenação da Sudesb. Já sabíamos que o trabalho da autarquia, desde a inclusão social até a formação de base, em parceria com as federações, representa um modo operante eficiente, com uma logística inteligente que tem dado certo”, celebrou Iziane.

“As estruturas são, em sua maioria, adequadas — claro, sempre há o que melhorar —, mas é evidente que a Bahia já conta com equipamentos de excelência. E é justamente nessas estruturas que pode se concretizar a migração da base para o alto rendimento, como propõe o Revelar Talentos”, completou.