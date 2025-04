Sudesb abre 400 novas vagas no Projeto Estação Ginástica

Sudesb libera novo lote de inscrição para o Projeto Estação Ginástica, disponibilizando mais 400 vagas - Foto: Divulgação / Sudesb

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) abriu 400 novas vagas para inscrição no projeto Estação Ginástica nesta terça-feira, 15. Destinadas a pessoas com 45 anos ou mais, as vagas gratuitas são de ginástica, zumba, alongamento e aeróbica.

O link de inscrição foi divulgado no site da Sudesb (www.sudesb.ba.gov.br) às 13h de hoje, permanecendo ativo até o preenchimento total das vagas.

As aulas terão início no dia 23 de abril (quarta-feira) e acontecerão em quatro turmas, nos seguintes horários: terças e quintas-feiras: às 17h e 18h; quartas e sextas-feiras: às 6h e 7h, no estacionamento do Estádio de Pituaçu, em frente à saída da estação de metrô. Cada aula terá duração de 50 minutos, com acompanhamento de profissionais de Educação Física e estagiários. Ao todo, o projeto Estação Ginástica terá 800 vagas.

Os pré-inscritos (os que se inscreveram no primeiro e agora no segundo lote) devem apresentar a documentação necessária na sede da Sudesb (Estádio de Pituaçu – Portão Leste 2) até quinta-feira desta semana e na próxima terça-feira (22), das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os documentos exigidos são original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico emitido há, no máximo, seis meses.