II Fórum Mulher no Esporte: COB promove evento de equidade de gêneros

A Olimpíada de Paris-2024 foi histórica. Pela primeira vez desde a sua criação, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi representado, em sua maioria, por mulheres. O resultado? Três medalhas de ouro, todas conquistadas por atletas, no feminino.

O espaço alcançado é efeito do trabalho feito pelo COB, que nesta terça-feira, 15, realiza o II Fórum mulher no esporte, na Cidade das artes, no Rio de Janeiro. O evento ocorre durante todo o dia, com palestras de grandes nomes do esporte nacional, como a bicampeã olímpica Fabi Alvin, que relembrou a sua trajetória, saindo do subúrbio da capital carioca, para o maior palco do vôlei mundial.

A Líbero revelou que o seu primeiro contato com o esporte foi nas ruas de Irajá, ao lado dos meninos, mesmo que carregando o preconceito. Pouco depois, mesmo percorrendo mais de 40km por dia, a medalhista não desistiu e iniciou a carreira no Flamengo, como atacante e com alguns centímetros abaixo do padrão. Em 1998, no seu último ano de juvenil, Fabi pôde continuar sonhando em se tornar atleta profissional, graças a criação da posição de líbero. O resto? História.

“Você precisa ver para ser”, em fala, Fabi celebrou a frase de Billie Jean King: “Ela jamais imaginou o que ia acontecer em Paris”.

Em 2008, nas olimpíadas de Pequim, a líbero conquistou o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino, voltando ao subir ao lugar mais alto do pódio quatro anos depois, em 2012, nos jogos de Londres. Atualmente, Fabi trabalha como comentarista esportiva nos canais Globo.

Ainda pela manhã, o Fórum promoveu uma mesa redonda com a vice-presidente do COB, Yane Marques, com o tema “Como dar continuidade à promoção da equidade de gênero no Movimento Olímpico?”.

Nascida e criada em Afogados, no interior de Pernambuco, Yane se tornou a primeira sul-americana medalhista olímpica do Pentatlo moderno, em Londres 2012. Sua história começou nas ruas, como toda criança, muito ativa. Aos 11 anos, se mudou para a capital do estado e conheceu o esporte que, no futuro, seria a sua casa.

“É importante provocarmos a discussão sobre o papel da mulher no esporte em todos os âmbitos, desde o alto rendimento à gestão. Estamos cada vez mais quebrando barreiras, mostrando a necessidade da equidade de gênero, e esses assuntos devem ser naturais à sociedade. O Fórum da Mulher no Esporte vem justamente para jogar luz a esse movimento e promover o debate de temas atuais com diversas áreas envolvidas”, disse a Vice-presidente.

