Gabriel Paulista critica gramado do Barradão e Cacá comenta reencontro

Gabriel Paulista em campo pelo Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O duelo entre Vitória e Corinthians, no Barradão, é um reencontro para dois atletas em campo - Gabriel Paulista, revelado na Toca do Leão que hoje defende o Alvinegro, e Cacá, emprestado do Timão ao Rubro-Negro.

No intervalo da partida deste sábado, 18, pelo Brasileirão, os dois comentaram a sensação de reencontrar o ex-time, com Gabriel Paulista desacostumado ao gramado do Barradão.

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Gabriel Paulista contra o Vitória

Ainda no intervalo da partida, o zagueiro destacou as dificuldades do jogo e apontou o gramado como um fator que impactou o desempenho do Corinthians. "O jogo está um pouco difícil, o gramado está atrapalhando um pouco o nosso time", disse.

"Não estamos conseguindo passes rápidos e a condição para o ataque. É um jogo perigoso, temos que nos defender muito bem. Vamos tentar atacar melhor no segundo para sairmos com a vitória", analisou.

Mais do que a partida em si, o reencontro mexeu com a memória e com a história do defensor. Formado pelo Vitória e projetado ao futebol europeu a partir do clube baiano, Gabriel fez questão de reforçar o vínculo afetivo com o Leão.

"Gratidão eterna ao Vitória! Me deram a oportunidade de começar, fui muito feliz aqui, ganhei títulos. Quero agradecer o Vitória para sempre. Tem uma foto minha ali, isso me deixa emocionado. Fiz um trabalho honrando essa camisa no passado, vou agradecer para sempre", declarou.

A homenagem citada pelo jogador está na fachada do Centro Integrado de Medicina Esportiva da base rubro-negra, onde sua imagem foi eternizada como símbolo da formação de talentos do clube.

Cacá contra o Corinthians

Cacá comemorando gol pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Se Gabriel Paulista reencontrou suas origens, o zagueiro Cacá viveu a experiência inversa. Emprestado pelo próprio Corinthians ao Vitória, ele esteve do lado rubro-negro no confronto, com o Leão pagando multa para poder utilizá-lo.

"Muito feliz de rever alguns amigos, atletas, funcionários. Hoje estou do lado de cá representando o Vitória. O mínimo que posso fazer é dar meu máximo pelo Vitória. A gente sabe que lá dentro todo mundo quer ganhar toda e qualquer disputa. Lá dentro, a amizade meio que some", afirmou.

O defensor ainda elogiou a organização da equipe e projetou o segundo tempo: "A equipe está bem organizada, sabendo controlar o jogo. É continuar no segundo tempo para buscarmos o resultado".