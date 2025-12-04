Garçom do Bahia, Ademir pode confirmar melhor temporada da carreira

Ademir após marcar gol pelo Bahia em jogo contra o Juventude no Brasileirão 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Ademir, do Bahia, vive grande momento nesta reta final de temporada e tem se consolidado como um dos jogadores mais influentes para o bom funcionamento da equipe comandada por Rogério Ceni. Conhecido por sua velocidade, ele também pode confirmar a sua melhor temporada em números de toda sua carreira.

Em 2025, Ademir soma até aqui 5 gols e 14 assistências, com 19 participações diretas em gols do Bahia. Essa já é a sua melhor temporada no Tricolor, clube que chegou em 2023. No primeiro ano foram 6 gols e 3 assistências. No ano seguinte, 6 gols e 8 assistências.

Em grande fase, Ademir se consolidou como o 'garçom' do Bahia na temporada e as 14 assistências distribuídas para gols do companheiros já é a sua melhor marca na carreira, superando as 8 assistências de 2024. Os números mostram o atacante como grande construtor de jogadas do Tricolor desde a chegada do técnico Rogério Ceni.

Além disso, Ademir também pode chegar a sua temporada com maior número de participações em gols. A sua melhor marca até o momento é de 2021, quando participou de 20 gols pelo América Mineiro, com 15 gols e 5 assistências.

Ademir só tem mais um jogo para igualar ou ultrapassar a marca de 2021 e ter a melhor temporada da sua carreira. No próximo domingo, 7, o Bahia enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em jogo decisivo por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Se depender da fase, Ademir deve participar de gol contra o Fluminense. Foi o que aconteceu nos últimos cinco jogos do Bahia no Brasileirão, com o atacante dando gol ou assistências em todos eles.