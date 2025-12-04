Vidente? App antecipa pênalti perdido do Bahia e assusta torcedores

App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um jogo que já tinha ares decisivos acabou ganhando um capítulo digno de roteiro sobrenatural. No triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre o Sport, na noite desta quarta-feira, 3, um alerta do 365Scores “previu” o pênalti perdido por Willian José antes mesmo da cobrança acontecer.

O aviso, que apareceu nos celulares de torcedores enquanto o atacante ainda ajeitava a bola, virou motivo de espanto, piada e muita indignação nas redes sociais.

Quando o aplicativo sabe antes do estádio

O episódio viralizou assim que o perfil @realmilgrau publicou o print da notificação com um misto de revolta e incredulidade:

“Que porra é essa aqui ????????????”

A reação rendeu uma enxurrada de comentários, especialmente quando ele completou:

“O Sofascore avisou que o pênalti tinha sido perdido, avisou antes que ao vivo no ESTÁDIO — EU TO ASSUSTADO KKKKKK”.

A comunidade rapidamente transformou o acontecimento em meme, discussão técnica e teoria da conspiração — tudo ao mesmo tempo.

365Scores notifica pênalti perdido perdido por Willian José | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Teorias, piadas e o trauma eterno do delay

A partir daí, a internet fez o que sabe fazer melhor: transformou confusão em espetáculo. Teve gente afirmando que também recebeu o spoiler, outros garantindo que era só atraso na transmissão, e uma parcela bem-humorada sugerindo que o app simplesmente evoluiu para “vidente oficial do futebol”.

“ótimo, me sinto menos mal do dia em que eu fui pro morumbi e desliguei as notificações pra não tomar spoiler do jogo”, relatou um usuário

“Delay na transmissão, sofascore tava cabeado e nosso amigo aí tava na rede Wi-Fi, rs”, brincou.

“Chegamos na era em que até no estádio tem delay kkk”, comentou outro torcedor.

O jogo que virou coadjuvante

Enquanto a internet discutia previsões e atrasos, o Bahia fazia uma atuação dominante na Fonte Nova. Precisando do triunfo para seguir firme na briga pelo G-5, o Tricolor pressionou desde o início e só não venceu por um placar maior porque Caíque França virou muralha — incluindo a defesa do pênalti de Willian José, que gerou o alerta precoce do aplicativo.

O placar começou a ser construído aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Rodrigo Nestor acertou um chute perfeito no ângulo. No segundo tempo, Luciano Juba cumpriu a famosa lei do ex e fechou a conta com um golaço.

O resultado levou o Bahia aos 60 pontos, assumindo a sexta colocação e diminuindo a distância para o Fluminense, próximo adversário, para apenas um ponto. Agora, o time observa o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro nesta 37ª rodada para saber se entra na última partida dependendo apenas de si.

Agora, o Bahia mira o duelo decisivo contra o Fluminense neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã, valendo vaga direta na Libertadores.