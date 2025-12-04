ESPORTES
Vidente? App antecipa pênalti perdido do Bahia e assusta torcedores
Notificação antecipada do 365Scores sobre o pênalti de Willian José vira assunto da noite
Por Iarla Queiroz
Um jogo que já tinha ares decisivos acabou ganhando um capítulo digno de roteiro sobrenatural. No triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre o Sport, na noite desta quarta-feira, 3, um alerta do 365Scores “previu” o pênalti perdido por Willian José antes mesmo da cobrança acontecer.
O aviso, que apareceu nos celulares de torcedores enquanto o atacante ainda ajeitava a bola, virou motivo de espanto, piada e muita indignação nas redes sociais.
Quando o aplicativo sabe antes do estádio
O episódio viralizou assim que o perfil @realmilgrau publicou o print da notificação com um misto de revolta e incredulidade:
“Que porra é essa aqui ????????????”
A reação rendeu uma enxurrada de comentários, especialmente quando ele completou:
“O Sofascore avisou que o pênalti tinha sido perdido, avisou antes que ao vivo no ESTÁDIO — EU TO ASSUSTADO KKKKKK”.
A comunidade rapidamente transformou o acontecimento em meme, discussão técnica e teoria da conspiração — tudo ao mesmo tempo.
Teorias, piadas e o trauma eterno do delay
A partir daí, a internet fez o que sabe fazer melhor: transformou confusão em espetáculo. Teve gente afirmando que também recebeu o spoiler, outros garantindo que era só atraso na transmissão, e uma parcela bem-humorada sugerindo que o app simplesmente evoluiu para “vidente oficial do futebol”.
Leia Também:
“ótimo, me sinto menos mal do dia em que eu fui pro morumbi e desliguei as notificações pra não tomar spoiler do jogo”, relatou um usuário
“Delay na transmissão, sofascore tava cabeado e nosso amigo aí tava na rede Wi-Fi, rs”, brincou.
“Chegamos na era em que até no estádio tem delay kkk”, comentou outro torcedor.
O jogo que virou coadjuvante
Enquanto a internet discutia previsões e atrasos, o Bahia fazia uma atuação dominante na Fonte Nova. Precisando do triunfo para seguir firme na briga pelo G-5, o Tricolor pressionou desde o início e só não venceu por um placar maior porque Caíque França virou muralha — incluindo a defesa do pênalti de Willian José, que gerou o alerta precoce do aplicativo.
O placar começou a ser construído aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Rodrigo Nestor acertou um chute perfeito no ângulo. No segundo tempo, Luciano Juba cumpriu a famosa lei do ex e fechou a conta com um golaço.
O resultado levou o Bahia aos 60 pontos, assumindo a sexta colocação e diminuindo a distância para o Fluminense, próximo adversário, para apenas um ponto. Agora, o time observa o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro nesta 37ª rodada para saber se entra na última partida dependendo apenas de si.
Agora, o Bahia mira o duelo decisivo contra o Fluminense neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã, valendo vaga direta na Libertadores.
O Sofascore simplesmente anunciando o pênalti perdido ANTES do lance acontecer no ESTÁDIO— DataFut (@DataFutebol) December 4, 2025
?????????????????????????????????????
pic.twitter.com/SDYaT7q295
