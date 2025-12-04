Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vidente? App antecipa pênalti perdido do Bahia e assusta torcedores

Notificação antecipada do 365Scores sobre o pênalti de Willian José vira assunto da noite

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/12/2025 - 14:09 h | Atualizada em 04/12/2025 - 14:21
App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia
App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia -

Um jogo que já tinha ares decisivos acabou ganhando um capítulo digno de roteiro sobrenatural. No triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre o Sport, na noite desta quarta-feira, 3, um alerta do 365Scores “previu” o pênalti perdido por Willian José antes mesmo da cobrança acontecer.

O aviso, que apareceu nos celulares de torcedores enquanto o atacante ainda ajeitava a bola, virou motivo de espanto, piada e muita indignação nas redes sociais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quando o aplicativo sabe antes do estádio

O episódio viralizou assim que o perfil @realmilgrau publicou o print da notificação com um misto de revolta e incredulidade:

“Que porra é essa aqui ????????????”

A reação rendeu uma enxurrada de comentários, especialmente quando ele completou:

“O Sofascore avisou que o pênalti tinha sido perdido, avisou antes que ao vivo no ESTÁDIO — EU TO ASSUSTADO KKKKKK”.

A comunidade rapidamente transformou o acontecimento em meme, discussão técnica e teoria da conspiração — tudo ao mesmo tempo.

365Scores notifica pênalti perdido perdido por Willian José
365Scores notifica pênalti perdido perdido por Willian José | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Teorias, piadas e o trauma eterno do delay

A partir daí, a internet fez o que sabe fazer melhor: transformou confusão em espetáculo. Teve gente afirmando que também recebeu o spoiler, outros garantindo que era só atraso na transmissão, e uma parcela bem-humorada sugerindo que o app simplesmente evoluiu para “vidente oficial do futebol”.

Leia Também:

"Quem perde um filho não é homofóbico", justifica técnico do Inter
Estudantes de Salvador podem ter acesso gratuito a esportes
Bahia faz mais pontos na Fonte Nova do que o Vitória em toda a Série A
Jair Ventura teme desfalques de Halter e Dudu na decisão do Vitória

“ótimo, me sinto menos mal do dia em que eu fui pro morumbi e desliguei as notificações pra não tomar spoiler do jogo”, relatou um usuário

“Delay na transmissão, sofascore tava cabeado e nosso amigo aí tava na rede Wi-Fi, rs”, brincou.

“Chegamos na era em que até no estádio tem delay kkk”, comentou outro torcedor.

O jogo que virou coadjuvante

Enquanto a internet discutia previsões e atrasos, o Bahia fazia uma atuação dominante na Fonte Nova. Precisando do triunfo para seguir firme na briga pelo G-5, o Tricolor pressionou desde o início e só não venceu por um placar maior porque Caíque França virou muralha — incluindo a defesa do pênalti de Willian José, que gerou o alerta precoce do aplicativo.

O placar começou a ser construído aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Rodrigo Nestor acertou um chute perfeito no ângulo. No segundo tempo, Luciano Juba cumpriu a famosa lei do ex e fechou a conta com um golaço.

O resultado levou o Bahia aos 60 pontos, assumindo a sexta colocação e diminuindo a distância para o Fluminense, próximo adversário, para apenas um ponto. Agora, o time observa o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro nesta 37ª rodada para saber se entra na última partida dependendo apenas de si.

Agora, o Bahia mira o duelo decisivo contra o Fluminense neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã, valendo vaga direta na Libertadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia esporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

App notifica pênalti perdido antes da cobrança no jogo do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x