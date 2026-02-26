Gigante da Série A encaminha contratação de Jesse Lingard, ex-United

Jesse Lingard em campo pelo Seoul - Foto: Divulgação | Seoul

O meia-atacante Jesse Lingard, ex-Manchester United e seleção inglesa, tem negociações avançadas para ser o novo reforço do Corinthians. Sem clube desde que deixou o FC Seoul, da Coreia do Sul, no fim do ano passado, o jogador de 33 anos também foi especulado no Remo nas últimas semanas.

O acordo será sem custos até o final da temporada e teve início após Lingard ser oferecido ao clube paulista. Revelado pelo Manchester United, o atleta também atuou em outros clubes ingleses como Derby County, West Ham e Nottingham Forest, além da Seleção. A informação foi divulgada pela ESPN.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O meia-atacante fez seis gols em 31 jogos pela Inglaterra, com direito a participação importante na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em momento de baixa na carreira, Lingard não é convocado desde 2021.

No FC Seoul desde 2024, o jogador marcou 19 gols e deu 11 assistências em 67 jogos disputados. Vale mencionar que ele também fez 31 partidas ao lado de Memphis Depay, astro do Corinthians, pelo Manchester United na temporada 2015/16.

Falando em reforços com passagem pela europa, o clube paulista anunciou a contratação do marroquinho Zakaria Labyad, em negociação que contou com indicação do próprio Depay.