Ginasta Jade Barbosa anuncia gravidez: "Realização de mais um sonho"

O anúncio foi feito neste domingo, 1 - Foto: Reprodução/Instagram

A ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto de seu casamento com o empresário Leandro Fontanesi. A revelação foi feita neste domingo, 1, por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual Jade exibia collants usados em competições passadas. A surpresa veio quando o traje escolhido para 2025 era, na verdade, uma roupinha de bebê.

Nas imagens compartilhadas, o casal aparece celebrando a novidade e mostrando fotos do ultrassom. “A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes”, escreveu Jade na legenda da publicação.

Jade Barbosa está afastada das competições desde a conquista do histórico bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024. Após o encerramento da Olimpíada, a ginasta oficializou o casamento com Leandro Fontanesi. No fim do mesmo ano, passou por uma cirurgia no joelho direito para tratar uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior.



Jade Barbosa ganhou destaque do público durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Além da medalha de bronze conquistada em Paris, Jade representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos — Pequim 2008 e Rio 2016 — e somou três medalhas em Campeonatos Mundiais: uma de prata e duas de bronze.