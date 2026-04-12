ESPORTES
Ginástica rítmica: Brasil garante cinco finais em etapa da Copa do Mundo
O Brasil garantiu presença em cinco finais na etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo de ginástica rítmica. As decisões acontecem neste domingo, 12, a partir das 4h25 (horário de Brasília), com participação de atletas no individual e no conjunto.
Quatro das classificações foram confirmadas neste sábado, 11. No individual, a paranaense Bárbara Domingos, conhecida como Babi, avançou à final da bola com a sexta melhor nota (27.100). Ela também já havia garantido vaga na decisão das maças, após alcançar 27.600 na fase classificatória realizada na sexta-feira, 10.
Outra representante brasileira, a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, se classificou para a final da fita com a sétima pontuação (26.550), também obtida na sexta.
No conjunto, o Brasil chega forte com duas finais. A equipe formada por Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Julia Kurunczi, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha avançou à decisão da série mista (três arcos e dois pares de maças), com a oitava nota (23.700), ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga.
Além disso, o grupo já havia se classificado para a final da apresentação com cinco bolas, após obter a quinta melhor nota (24.650), com coreografia embalada por “Feeling Good”, de Michael Bublé.
Para a técnica Camila Ferezin, o desempenho foi positivo dentro do processo de evolução da equipe. Segundo ela, apesar da busca constante por melhores resultados, o momento é de construção e adaptação, especialmente com a estreia de novas séries, que exigem ajustes e ganho de confiança a cada apresentação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes