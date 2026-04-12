Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ginástica rítmica: Brasil garante cinco finais em etapa da Copa do Mundo

Quatro das classificações foram confirmadas neste sábado, 11

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O Brasil garantiu presença em cinco finais na etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo de ginástica rítmica. As decisões acontecem neste domingo, 12, a partir das 4h25 (horário de Brasília), com participação de atletas no individual e no conjunto.

Quatro das classificações foram confirmadas neste sábado, 11. No individual, a paranaense Bárbara Domingos, conhecida como Babi, avançou à final da bola com a sexta melhor nota (27.100). Ela também já havia garantido vaga na decisão das maças, após alcançar 27.600 na fase classificatória realizada na sexta-feira, 10.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outra representante brasileira, a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, se classificou para a final da fita com a sétima pontuação (26.550), também obtida na sexta.

No conjunto, o Brasil chega forte com duas finais. A equipe formada por Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Julia Kurunczi, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha avançou à decisão da série mista (três arcos e dois pares de maças), com a oitava nota (23.700), ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga.

Leia Também:

Ramon abre o jogo sobre permanência e revela bastidores com Fábio Mota
Vitória vence São Paulo no Barradão com show de heróis improváveis
Martelo batido? Ancelotti não descarta convocar Thiago Silva para Copa

Além disso, o grupo já havia se classificado para a final da apresentação com cinco bolas, após obter a quinta melhor nota (24.650), com coreografia embalada por “Feeling Good”, de Michael Bublé.

Para a técnica Camila Ferezin, o desempenho foi positivo dentro do processo de evolução da equipe. Segundo ela, apesar da busca constante por melhores resultados, o momento é de construção e adaptação, especialmente com a estreia de novas séries, que exigem ajustes e ganho de confiança a cada apresentação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo esporte Ginástica Rítmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Publicações Relacionadas

A tarde play
As decisões acontecem neste domingo, 12
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

As decisões acontecem neste domingo, 12
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

As decisões acontecem neste domingo, 12
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

As decisões acontecem neste domingo, 12
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x