ESTREIA DE LUXO!

Goleada acachapante! Bahia não toma conhecimento do Jequié no Baianão

Mulheres de Aço estreiam com goleada por 7 a 0 no CT Evaristo de Macedo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/08/2025 - 17:41 h
O Bahia feminino estreou no Campeonato Baiano 2025 com uma goleada por 7 a 0 sobre o Jequié no CT Evaristo de Macedo. Angela marcou dois gols, e Rhaizza, Ary, Isa Fernandes, Vilma e Gica completaram o show tricolor.
A equipe feminina do Bahia aplicou uma sonora goleada em sua estreia no Campeonato Baiano Feminino de 2025. As Mulheres de Aço venceram o Jequié por impressionantes 7 a 0, na tarde deste sábado, 23, no CT Evaristo de Macedo.

Os gols do jogo foram marcados por Ângela (2x), Rhaizza, Ary, Isa Fernandes, Vilma e Gica. Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o São Francisco do Conde, em Serrolândia.

O jogo

O Bahia abriu o placar logo aos três minutos, com Ângela. Ainda na primeira etapa, a uruguaia marcou o segundo dela, e Rhaizza fez o terceiro do Esquadrão. Já aos 45, Ary anotou o quarto.

Na segunda etapa, após belo passe de Tchula, Ary cruzou e Isa Fernandes finalizou para marcar seu primeiro gol com a camisa do Bahia. Aos 30, Vilma fez um golaço, ampliando para as Mulheres de Aço. Gica fechou a conta com o sétimo gol.

Ficha técnica

Bahia foi a campo com: Isa Cruz; Mila Santos (Tchula), Índia, Aila, Isa Fernandes (Suelen) e Thais Prado (Nalon); Ângela, Vilma e Ary; Kaiuska (Cássia) e Rhaizza (Gica).

Técnico: Felipe Freitas.

x