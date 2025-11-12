Clube de goleiro do Bahia tem presidente preso por esquema de apostas

Marcos Felipe em treinamento pelo Eyüpspor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Clube turco em que o goleiro Marcos Felipe, do Bahia, atua emprestado desde junho, o Eyüpspor teve seu presidente preso na última segunda-feira, 10. O dirigente é um dos alvos de uma investigação sobre apostas ilegais em partidas de futebol no país, que já suspendeu 1.024 jogadores e 149 árbitros desde o seu início.

Com exceção do Fenerbahçe, todos os clubes que integram a primeira parte da tabela da Super Lig, a primeira divisão, possuem ao menos um jogador sob investigação. Ao todo, 27 atletas que disputam a elite de futebol do país foram enviados ao Conselho Disciplinar do Futebol Profissional (PFDK).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Devido à transferência preventiva de 1.024 jogadores ao PFDK, foram iniciadas negociações urgentes com a Fifa para obter um período adicional de 15 dias de transferências e registros, apenas em nível nacional, a fim de que os clubes possam repor suas carências de elenco", diz trecho da nota enviada à imprensa pela federação turca.

Foram mais 77 jogadores suspensos na segunda divisão, outros 282 na terceira, e mais 629 na quarta. Apesar das punições, evidências de um esquema organizado de manipulação de resultados não foram encontradas.