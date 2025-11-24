QUEDA
Goleiro do Bahia vive drama e amarga rebaixamento à Série C
Emprestado à Ferroviária, Denis Júnior disputou todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro
Por Téo Mazzoni
O final da Série B reservou um momento marcante para um ex-Bahia, mas o mesmo não ocorreu com Denis Júnior. Pertencente ao Esquadrão, o goleiro estava emprestado à Ferroviária, que teve seu rebaixamento à Série C sacramentado neste domingo, 24.
A equipe paulista perdeu para o Operário por 2 a 1, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, e encerrou sua participação na Série B de 2025 na 17ª colocação, com apenas 40 pontos, confirmando o descenso à terceira divisão nacional.
Leia Também:
A Ferroviária de Denis Júnior terminou a competição com a segunda pior defesa da Série B, ao lado do Paysandu — ambos sofreram 52 gols — ficando atrás apenas do Amazonas, que levou 55. Além disso, a equipe do goleiro tricolor registrou o maior número de empates da competição (16), fator que pesou diretamente no rebaixamento.
Emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, Denis Júnior participou dos 38 jogos da Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro, totalizando 3.420 minutos em campo. O goleiro possui contrato com o Esquadrão até o final de 2026. Nas duas temporadas anteriores, o atleta defendeu o Vila Nova-GO.
Denis Júnior disputou apenas uma partida pelo Bahia em 2025, quando foi o goleiro titular no duelo contra o Barcelona de Ilhéus, válido pelo Campeonato Baiano, no Barradão, em fevereiro deste ano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes