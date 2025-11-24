Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUEDA

Goleiro do Bahia vive drama e amarga rebaixamento à Série C

Emprestado à Ferroviária, Denis Júnior disputou todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/11/2025 - 12:37 h
Goleiro do Bahia cai para a Série C após temporada completa na Série B
Goleiro do Bahia cai para a Série C após temporada completa na Série B -

O final da Série B reservou um momento marcante para um ex-Bahia, mas o mesmo não ocorreu com Denis Júnior. Pertencente ao Esquadrão, o goleiro estava emprestado à Ferroviária, que teve seu rebaixamento à Série C sacramentado neste domingo, 24.

A equipe paulista perdeu para o Operário por 2 a 1, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, e encerrou sua participação na Série B de 2025 na 17ª colocação, com apenas 40 pontos, confirmando o descenso à terceira divisão nacional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rogério Ceni define jogadores que o Bahia deve contratar em 2026
Ex-Bahia se consolida como “rei do acesso” da história da Série B
Súmula cita "atitude antidesportiva" de Mingo em expulsão pelo Bahia

A Ferroviária de Denis Júnior terminou a competição com a segunda pior defesa da Série B, ao lado do Paysandu — ambos sofreram 52 gols — ficando atrás apenas do Amazonas, que levou 55. Além disso, a equipe do goleiro tricolor registrou o maior número de empates da competição (16), fator que pesou diretamente no rebaixamento.

Emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, Denis Júnior participou dos 38 jogos da Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro, totalizando 3.420 minutos em campo. O goleiro possui contrato com o Esquadrão até o final de 2026. Nas duas temporadas anteriores, o atleta defendeu o Vila Nova-GO.

Denis Junior contra o Barcelona-BA
Denis Junior contra o Barcelona-BA | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Denis Júnior disputou apenas uma partida pelo Bahia em 2025, quando foi o goleiro titular no duelo contra o Barcelona de Ilhéus, válido pelo Campeonato Baiano, no Barradão, em fevereiro deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Dênis Júnior ferroviaria Rebaixamento série b série C

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Goleiro do Bahia cai para a Série C após temporada completa na Série B
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Goleiro do Bahia cai para a Série C após temporada completa na Série B
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Goleiro do Bahia cai para a Série C após temporada completa na Série B
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Goleiro do Bahia cai para a Série C após temporada completa na Série B
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x