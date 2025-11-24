PLANEJAMENTO
Rogério Ceni define jogadores que o Bahia deve contratar em 2026
Treinador aponta atenção para força física e estatura em contratações
Por Téo Mazzoni
Apesar de estar muito próximo de garantir a classificação para a Libertadores de 2026, seja para a fase de grupos ou para a pré-Libertadores, o Bahia ainda não carimbou sua vaga na competição continental. A indefinição, no entanto, não altera o planejamento do clube para a próxima temporada, especialmente no que diz respeito às contratações.
Após a vitória sobre o Vasco, neste domingo, 23, o técnico Rogério Ceni reforçou a necessidade de reforçar a equipe defensivamente e destacou que o elenco tricolor carece de força física e estatura, fatores que impactam diretamente nas bolas paradas, por exemplo.
Como peças, temos muitas peças técnicas de construção. Mas, defensivamente, temos que nos reforçar. É dar uma atenção maior nessa parte de força
O treinador endossa o discurso, afirmando que, no plantel atual, o Bahia apresenta uma clara carência de estatura. Para Ceni, essa é uma das grandes fraquezas do elenco e algo que precisa ser considerado nas contratações para a próxima temporada.
“Nós não temos jogadores cuja principal virtude seja o cabeceio [...] Quando você tem uma equipe mais alta, você tem mais chances (na bola parada) [...] É uma fraqueza, algo que precisamos, nas contratações, também aumentar a estatura do time”, completou Ceni.
O técnico, portanto, traçou o perfil de contratações do Bahia para a próxima temporada, considerando não apenas a qualidade técnica dos atletas, mas também aspectos físicos que possam fortalecer o time nas jogadas defensivas e nas bolas paradas, preparando a equipe para a eventual disputa da Libertadores de 2026.
