Goleiro pega dois pênaltis e revela 'profecia' do pai em cavadinha

Rayr, goleiro do Maracanã - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena quase que inacreditável marcou a classificação do Internacional às oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Maracanã, do Ceará, nesta quinta-feira, 22. O placar de 3 a 0 poderia ser ainda mais elástico se não fosse pelo goleiro Rayr, do clube cearense, que defendeu duas cobranças de pênalti durante o confronto no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, e viu o clube gaúcho acertar o travessão na terceira tentativa.

Após a eliminação, o arqueiro de 26 anos destacou um dos lances e afirmou que defendeu a finalização do meio-campista Alan Patrick, do Colorado, realizada de cavadinha no centro do gol, graças à premonição feita pelo seu pai, que previu o pênalti cobrado pelo camisa 10 do clube gaúcho.

"Por incrível que pareça, o meu pai me falou que ia ter um pênalti hoje, o Allan Patrick ia dar a cavadinha e eu ia defender. É agradecer à Deus e a meu pai, juro que não consigo acreditar ainda, te amo, pai!", afirmou Rayr.

Assista o lance:

O Alan Patrick foi cavar no pênalti e O GOLEIRO DEFENDEU

pic.twitter.com/WYIrFWiIGY — DataFut (@DataFutebol) May 22, 2025

Além da finalização do meia, o goleiro também defendeu a cobrança do atacante Wesley, que ainda perdeu a oportunidade de balançar as redes no rebote e viu o Internacional desperdiçar a terceira tentativa de pênalti, com Alan Patrick acertando o travessão.