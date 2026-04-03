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PREOCUPANTE

Goleiro titular do Brasil sente lesão e pode ficar fora da temporada

Alisson Becker voltou a sentir uma lesão durante jogo do Liverpool e vai se afastar do time

Marina Branco

Por Marina Branco

03/04/2026 - 16:57 h

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Alisson pela Seleção Brasileira
Alisson pela Seleção Brasileira -

A pouquíssimo tempo da Copa do Mundo, uma lesão ameaça o gol do Brasil - o goleiro Alisson Becker, titular da Seleção Brasileira, voltou a preocupar o Liverpool ao sentir novamente um problema muscular na coxa direita e está fora de jogos importantes da temporada.

O técnico Arne Slot confirmou que o brasileiro não enfrenta o Manchester City pela Copa da Inglaterra, nem o Paris Saint-Germain pela Champions League.

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A lesão é na mesma região posterior da coxa que já havia tirado Alisson de partidas recentemente. Mesmo tendo atuado na volta contra o Galatasaray, o incômodo persistiu e voltou a afastá-lo.

Agora, Alisson está fora das quartas da Copa da Inglaterra e de jogos decisivos da Champions enquanto lida com a terceira parada por lesão muscular na temporada. Internamente, o clube evita cravar prazos, mas já admite ausência por "mais algum tempo".

Volta ou não?

No entanto, enquanto Slot adota cautela e fala em retorno apenas na reta final da temporada, o próprio goleiro demonstra mais otimismo, afirmando que o plano é estar em plenas condições até o final de abril.

A lesão já teve reflexo imediato na Seleção Brasileira, deixando Alisson fora dos amistosos contra França e Croácia na última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo. Mesmo assim, ele segue como titular absoluto na equipe de Carlo Ancelotti.

No entanto, o timing preocupa. O retorno previsto para Alisson é semanas antes da convocação final em 18 de maio, mas o goleiro traz um histórico recente de lesões repetidas e falta de sequência em jogos decisivos.

Ou seja, a situação de Alisson não é só um problema do Liverpool, mas sim um tema direto na preparação do Brasil para o Mundial. Pelo clube inglês, ele fez 34 jogos na temporada, enquanto na Seleção, foram duas partidas.

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Alisson copa do mundo seleção brasileira

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