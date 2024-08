Goleiros da dupla Ba-Vi são destaques em defesas na Série A

Marcos Felipe e Lucas Arcanjo estão entre os goleiros com mais defesas da Série A - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia - Victor Ferreira / EC Vitória

Na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, os goleiros Marcos Felipe, do Bahia, e Lucas Arcanjo, do Vitória, mostraram por que estão entre os destaques da competição. Ambos foram fundamentais para suas equipes, garantindo resultados importantes e se posicionando entre os líderes em defesas e defesas difíceis no Brasileirão, segundo levantamento do Espião Estatístico, do ge.

Marcos Felipe, do Bahia, foi decisivo na vitória sobre o Grêmio, aparecendo em quarto lugar no ranking de goleiros com mais defesas na competição. Com 76 intervenções até agora, o arqueiro tricolor segue demonstrando sua importância para a equipe na luta contra o rebaixamento.

Leia mais:

Vitória perde titular importante para partida contra o São Paulo

Após críticas ao Bahia, Textor pode ter time punido por fair play financeiro

Botafogo pode perder mais dois titulares para jogo contra o Bahia; confira



Lucas Arcanjo, por sua vez, foi o grande nome do Vitória no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro. Com 71 defesas, ele figura em sétimo lugar na lista, empatado com Weverton, do Palmeiras. Arcanjo tem sido uma verdadeira muralha no gol rubro-negro, garantindo pontos valiosos para o time baiano.



No ranking de defesas difíceis, que contabiliza as intervenções mais complicadas realizadas pelos goleiros, Lucas Arcanjo também aparece entre os melhores. Com 19 defesas difíceis, ele ocupa a quinta posição, mostrando sua capacidade de realizar milagres sob as traves. Marcos Felipe, com 17 defesas difíceis, figura na sétima colocação, ao lado de Matheus Mendes, do Atlético-MG, e John, do Botafogo.

O top 3 de defesas difíceis é liderado por Fábio, do Fluminense, seguido por João Ricardo, do Fortaleza, e Weverton, do Palmeiras.