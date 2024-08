Após críticas ao Bahia, Textor pode ter time punido por fair play financeiro

John Textor, presidente do Lyon - Foto: Reprodução | OL

O empresário estadunidense John Textor, dono da SAF do Botafogo, enfrenta uma situação crítica com o Lyon, na França. De acordo com informações divulgadas pelo jornal francês ‘L'Équipe’, o clube precisa lucrar 100 milhões de euros em negociações de jogadores até o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 30 de agosto, para evitar sanções graves.

A situação do Lyon se complicou após o clube não passar na avaliação da Direção Nacional do Controle de Gestão (DNCG), órgão responsável pela fiscalização das finanças dos clubes na França.

Em casos de inadimplência, a punição pode ser o rebaixamento automático. Para cumprir o compromisso de gerar 100 milhões de euros em receitas, Textor colocou todo o elenco à venda. No entanto, até o momento, o clube conseguiu arrecadar apenas 25 milhões de euros.

Curiosamente, Textor, que já criticou a falta de fair play financeiro no futebol brasileiro, mencionou o Bahia como um exemplo de como o dinheiro externo pode influenciar a competição.

"O Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos", afirmou o empresário.