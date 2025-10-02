Governo da Bahia promove 1º torneio estadual indígena

Com investimento de R$ 700 mil, o 1º Campeonato Estadual dos Povos Indígenas da Bahia (Mupoiba) segue até 7 de novembro, unindo aperfeiçoamento técnico e cultura ancestral. - Foto: Divulgação / Sudesb

Com o objetivo de aprimorar o nível técnico das equipes indígenas da Bahia e, ao mesmo tempo, preservar e transmitir os valores, saberes e a identidade ancestral dos povos originários, o estado está sediando o 1º Campeonato Estadual dos Povos Indígenas da Bahia - Mupoiba.

A competição teve início no último sábado, 27, em Porto Seguro, e segue até o dia 7 de novembro, reunindo 78 equipes – sendo 56 masculinas e 22 femininas – formadas por atletas de aldeias localizadas nos municípios de Banzaê, Barreiras, Ilhéus (distrito de Olivença), Paulo Afonso, Pau Brasil e Porto Seguro. No próximo fim de semana (dias 4 e 5), os jogos acontecerão novamente em Porto Seguro e em Olivença.

Os times são compostos por indígenas com idades entre 15 e 40 anos, representantes de diferentes etnias, como Kiriri Banzaê (Banzaê e Paulo Afonso), Catarina Paraguaçu Pau Brasil (Pau Brasil e Ilhéus), Novos Guerreiros Porto Seguro (Porto Seguro) e Tuxá Ibotirama (Barreiras).

Dividido em três fases, o campeonato será realizado em formato de rodízio simples. Na primeira fase, as equipes jogam entre si dentro dos grupos definidos por etnia, até o dia 25 de outubro. Já a segunda fase será disputada entre os dias 4 e 26 de outubro, com as equipes campeãs masculinas e femininas de cada região garantindo vaga na etapa final. A terceira e última fase acontecerá entre os dias 4 e 6 de novembro, com as partidas decisivas sendo realizadas no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

O evento é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) — vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) —, com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba) e a Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP), que é responsável pela execução do projeto. O investimento estadual na realização do campeonato é de R$ 700 mil.

Para o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, a competição representa mais do que um torneio esportivo: “Entendemos que competições como essas contribuem com aperfeiçoamento técnico dos atletas, mas também são importantes para a integração e valorização da diversidade cultural das comunidades indígenas. Representam um momento de troca entre as diferentes etnias e também de integração com a sociedade como um todo”, observa.

O caráter cultural e político do campeonato também foi ressaltado por Patrícia Pataxó, superintendente de Políticas para Povos Indígenas do Governo do Estado:

"O 1º Campeonato de Futebol dos Povos Indígenas da Bahia é uma conquista coletiva. Mais que esporte, é fortalecimento cultural, reafirmação da identidade e transmissão de valores ancestrais. Ao reunir tantas etnias, promove integração, troca de experiências e eleva a autoestima da juventude indígena. Cada jogo é resistência e visibilidade, mostrando que seguimos presentes e contribuindo para uma Bahia mais diversa e inclusiva. A parceria do Governo do Estado, das organizações indígenas e do Mupoiba reforça o diálogo e o respeito às nossas tradições, fazendo do esporte uma ferramenta de igualdade racial e cidadania”, afirma a gestora da SPPI, vinculada à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).