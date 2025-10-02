Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Técnico do Goiás Vagner Mancini - Foto: Rosiron Rodrigues | GEC

O técnico Vagner Mancini, do Goiás, ouviu um verdadeiro desabafo de um jornalista após o empate do clube esmeraldino contra o arquirrival, Atlético-GO, por 0 a 0, pela Série B Campeonato Brasileiro.

O repórter, visivelmente irritado com a atuação da equipe, questionou quando o elenco iria convencer o torcedor de que seria merecedor de estar na Série A.

Sem papas na língua, o jornalista prosseguiu e perguntou a Mancini se a equipe treinava finalização, já que a imprensa não pode acompanhar os treinos. O técnico chegou a dar uma risada com a pergunta maliciosa, mas optou por não responder.

“Você já teve seus 2 minutos? Então tá. O próximo, eu não vou responder”, afirmou Mancini, demonstrando irritação com o questionamento.

Apesar da detonada do repórter, o Goiás de Mancini ocupa a segunda colocação da Série B, com 50 pontos conquistados. A próxima partida do Esmeraldino será contra o Volta Redonda, no próximo sábado (4).