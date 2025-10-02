Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Técnico foi pressionado por jornalista sobre falta de eficiência ofensiva do Goiás

Vinicius Portugal | Portal MASSA!

Por Vinicius Portugal | Portal MASSA!

02/10/2025 - 11:28 h | Atualizada em 02/10/2025 - 11:47
Técnico do Goiás Vagner Mancini
Técnico do Goiás Vagner Mancini -

O técnico Vagner Mancini, do Goiás, ouviu um verdadeiro desabafo de um jornalista após o empate do clube esmeraldino contra o arquirrival, Atlético-GO, por 0 a 0, pela Série B Campeonato Brasileiro.

O repórter, visivelmente irritado com a atuação da equipe, questionou quando o elenco iria convencer o torcedor de que seria merecedor de estar na Série A.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sem papas na língua, o jornalista prosseguiu e perguntou a Mancini se a equipe treinava finalização, já que a imprensa não pode acompanhar os treinos. O técnico chegou a dar uma risada com a pergunta maliciosa, mas optou por não responder.

Leia Também:

Sem jogar, Vitória se beneficia de empate entre Santos e Grêmio
Weverton dá dura resposta a Ceni em polêmica sobre gramado da Fonte Nova
Baiano Natan Rodrigues estreia com vitória no ITF M25 Salvador de Tênis

“Você já teve seus 2 minutos? Então tá. O próximo, eu não vou responder”, afirmou Mancini, demonstrando irritação com o questionamento.

Apesar da detonada do repórter, o Goiás de Mancini ocupa a segunda colocação da Série B, com 50 pontos conquistados. A próxima partida do Esmeraldino será contra o Volta Redonda, no próximo sábado (4).

Assista

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cobrança Goiás Vagner Mancini

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Técnico do Goiás Vagner Mancini
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Técnico do Goiás Vagner Mancini
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Técnico do Goiás Vagner Mancini
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Técnico do Goiás Vagner Mancini
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x