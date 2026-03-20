DEPARTAMENTO MÉDICO
Grêmio confirma que Marlon passará por cirurgia e projeta recuperação
Jogador fraturou o tornozelo durante a partida contra o Vitória
Por Valdomiro Neto
O Grêmio atualizou o quadro do lateral esquerdo Marlon, que fraturou o tornozelo durante a partida contra o Esporte Clube Vitória, nesta quinta-feira, 19. O duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória da equipe gaúcha por 2 a 0.
Cirurgia e prazo de recuperação
O Grêmio utilizou as redes sociais para informar que Marlon passará por cirurgia nesta sexta-feira, 20, e ficará afastado por cerca de cinco meses dos gramados.
O que aconteceu?
Durante uma disputa de bola, Marlon caiu sobre o próprio pé, o que ocasionou a fratura do tornozelo. A cena causou comoção dentro de campo diante da gravidade do ocorrido.
A ambulância foi prontamente acionada, e Marlon saiu de campo imobilizado. A torcida prestou apoio ao jogador em sua saída de campo com gritos e aplausos.
Resultado da partida
O Grêmio bateu o Vitória pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Camutanga (Contra) e Amuzu, no segundo tempo.
