HOME > ESPORTES
DEPARTAMENTO MÉDICO

Grêmio confirma que Marlon passará por cirurgia e projeta recuperação

Jogador fraturou o tornozelo durante a partida contra o Vitória

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

20/03/2026 - 9:09 h

Lateral Marlon contra o Vitória
Lateral Marlon contra o Vitória

O Grêmio atualizou o quadro do lateral esquerdo Marlon, que fraturou o tornozelo durante a partida contra o Esporte Clube Vitória, nesta quinta-feira, 19. O duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória da equipe gaúcha por 2 a 0.

Cirurgia e prazo de recuperação

O Grêmio utilizou as redes sociais para informar que Marlon passará por cirurgia nesta sexta-feira, 20, e ficará afastado por cerca de cinco meses dos gramados.

O que aconteceu?

Durante uma disputa de bola, Marlon caiu sobre o próprio pé, o que ocasionou a fratura do tornozelo. A cena causou comoção dentro de campo diante da gravidade do ocorrido.

A ambulância foi prontamente acionada, e Marlon saiu de campo imobilizado. A torcida prestou apoio ao jogador em sua saída de campo com gritos e aplausos.

Resultado da partida

O Grêmio bateu o Vitória pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Camutanga (Contra) e Amuzu, no segundo tempo.

Tags:

Departamento médico esporte clube vitória Grêmio

