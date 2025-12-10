Menu
ESPORTES
ESPORTES

Grupo City abre mão de atacante uruguaio e Botafogo encaminha contratação

Atacante brilhou em jogo contra o Bahia na Libertadores

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

10/12/2025 - 11:17 h
Lucas Villalba deu duas assistências em jogo contra o Bahia na Libertadores
Lucas Villalba deu duas assistências em jogo contra o Bahia na Libertadores -

O atacante Lucas Villalba, joia do Campeoato Uruguaio, está muito perto de se tornar jogador do Botafogo. O jovem de 24 anos pertence ao Nacional-URU e chegará ao futebol brasileiro depois do Montevideo City Torque, time do Grupo City, que também é dono do Bahia, abrir mão de um acordo.

Antigo clube de Villalba, o Montevideo City Torque tinha uma cláusula de cinco dias para igualar qualquer proposta que chegasse. O prazo chegou ao fim na noite de terça-feira, 9, sem que o clube uruguaio do Grupo City demonstrasse interesse em oficializar uma proposta.

O Botafogo chegou a um acordo salarial com Villalba no fim de semana. Já com o Nacional, o time carioca fechou um acordo, contando com bônus e metas futuras, chega em US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões na cotação atual). As informações são do ge.

Quem é Lucas Villalba

Lucas Villalba tem 24 anos, foi revelado pelo Boston River e nesta ano defendeu o Nacional, clube mais tradicional do futebol uruguaio. Em 42 jogos nesta temporada, o ponta fez 4 gols e distribuiu 7 assistências

Lucas Villalba brilhou, inclusive, no jogo contra o Bahia na Libertadores, dando duas assistências na vitória do Nacional por 3 a 1, na Arena Fonte Nova.

O Botafogo entende o atacante como oportunidade de mercado, se destacando por ser um ponta de velocidade, mas também de boa força e altura (1.82m).

A expectativa é que Villalba assine seu contrato com o Botafogo antes do Natal, restando apenas o jogador desembarcar no Brasil para realizar exames médicos e finalizar detalhes jurídicos.

x