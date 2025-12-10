Vitória renova contrato de Jair Ventura por mais uma temporada

Jair Ventura seguirá no comando do Vitória na temporada 2026 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O 2026 do Vitória já começou. Após escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a direção rubro-negra já iniciou o trabalho de olho na próxima temporada, e uma das prioridades era a permanência do técnico Jair Ventura.

O desejo dos torcedores foi atendido: o treinador renovou o contrato por mais um ano .

O presidente Fábio Mota confirmou a extensão do vínculo com o treinador que salvou o Leão da Barra do rebaixamento durante coletiva realizada na sala de imprensa do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, nesta quarta-feira, 10. Jair Ventura assinou com o Vitória até o final de 2026

A gente assinou e renovou com Jair Ventura. Jair Ventura será o treinador do Vitória por mais um ano Fábio Mota - presidente do Vitória



Segundo Mota, o grande intuito da coletiva foi anunciar a renovação com o treinador: "Quando você começa um trabalho, o primeiro passo é definir quem será o treinador que conduzirá a temporada [...] Desejo sorte a Jair Ventura, que continue no mesmo ritmo com que terminou 2025".

Jair Ventura chegou ao Vitória com uma única missão: salvar o clube do rebaixamento. E, missão dada, missão cumprida. Desde sua chegada, o treinador elevou o desempenho do Leão, conquistando sete vitórias, dois empates e cinco derrotas em 14 jogos, garantindo que o rubro-negro escapasse da queda na última rodada do Campeonato Brasileiro, após vencer o São Paulo no Barradão.