Vitória renova contrato de Jair Ventura por mais uma temporada
Fábio Mota revelou a extensão de contrato com o treinador nesta quarta-feira, 10
Por Téo Mazzoni e João Grassi
O 2026 do Vitória já começou. Após escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a direção rubro-negra já iniciou o trabalho de olho na próxima temporada, e uma das prioridades era a permanência do técnico Jair Ventura.
O desejo dos torcedores foi atendido: o treinador renovou o contrato por mais um ano.
O presidente Fábio Mota confirmou a extensão do vínculo com o treinador que salvou o Leão da Barra do rebaixamento durante coletiva realizada na sala de imprensa do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, nesta quarta-feira, 10. Jair Ventura assinou com o Vitória até o final de 2026
A gente assinou e renovou com Jair Ventura. Jair Ventura será o treinador do Vitória por mais um ano
Segundo Mota, o grande intuito da coletiva foi anunciar a renovação com o treinador: "Quando você começa um trabalho, o primeiro passo é definir quem será o treinador que conduzirá a temporada [...] Desejo sorte a Jair Ventura, que continue no mesmo ritmo com que terminou 2025".
Jair Ventura chegou ao Vitória com uma única missão: salvar o clube do rebaixamento. E, missão dada, missão cumprida. Desde sua chegada, o treinador elevou o desempenho do Leão, conquistando sete vitórias, dois empates e cinco derrotas em 14 jogos, garantindo que o rubro-negro escapasse da queda na última rodada do Campeonato Brasileiro, após vencer o São Paulo no Barradão.
