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MERCADO DA BOLA

Grupo City oferece R$ 58 milhões por joia do Flamengo

Flamengo recusou a investida e pretende manter o jogador

Redação
Por Redação
O Grupo City tentou contratar João Victor com uma proposta de R$ 58 milhões, mas o Flamengo recusou a oferta
O Grupo City tentou contratar João Victor com uma proposta de R$ 58 milhões, mas o Flamengo recusou a oferta - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo recusou uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 58 milhões, apresentada pelo Grupo City pela contratação do zagueiro João Victor. O defensor, de 19 anos, está no radar da holding internacional e aparece como uma das opções para a próxima janela de transferências.

A ideia do Grupo City é contratar o jovem jogador e encaminhá-lo para um dos clubes que fazem parte da rede administrada pela empresa na Europa, com o objetivo de acelerar seu desenvolvimento, de acordo com informações do ge.

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A oferta foi oficializada na última semana, mas acabou rejeitada pelo Flamengo, que acredita no potencial de evolução do zagueiro dentro do próprio clube. A tendência é que o grupo inglês apresente uma nova investida pelo atleta.

João Victor ganha espaço no elenco profissional


O zagueiro vem ganhando destaque dentro do elenco rubro-negro. Durante a recente passagem do Flamengo por Portugal, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, João Victor foi titular nas três partidas disputadas e recebeu avaliações positivas pelo desempenho.


Além disso, o defensor é capitão da Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria em janeiro de 2027. A competição servirá como busca por uma vaga na Copa do Mundo Sub-20.

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Flamengo já recusou outra proposta pelo zagueiro


Esta não foi a primeira vez que o Flamengo recusou uma oferta por João Victor. No fim de 2025, o Ajax, da Holanda, apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 51 milhões na época) pelo jogador.


Naquele período, o zagueiro ainda era questionado por algumas atuações nas poucas oportunidades que recebeu no time principal, mas a diretoria rubro-negra também optou por rejeitar a negociação.


Cria das categorias de base do Ninho do Urubu e com histórico de convocações pelas seleções brasileiras de base, João Victor soma 14 partidas disputadas pela equipe profissional do Flamengo.

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